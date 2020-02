Ob der Kinderumzug am Sonntag durch die Delbrücker Innenstadt zieht, wird sich erst am Sonntag um 12 Uhr entscheiden. Foto: Besim Mazhiqi

Delbrück (WB/mobl). Das Wetter meint es an diesem Wochenende nicht gut mit den Karnevalsjecken. Während der Umzug am Sonntag in Scharmede bereits abgesagt ist , wird über die Durchführung des Delbrücker Kinderumzuges kurzfristig am Sonntagmittag entschieden.