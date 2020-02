Der Karnevalsverein Blau-Weiß hat am Samstagabend Lukas I. Keimeier zum Jubiläumsprinzen proklamiert: Der 27-Jährige ist der 25. Prinz in der närrischen Geschichte Ostenlands. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Delbrück (WB). In Ostenland gibt jetzt ein Schlagzeuger den Takt vor: Der Karnevalsverein Blau-Weiß hat am Samstagabend Lukas I. Keimeier zum Jubiläumsprinzen proklamiert: Der 27-Jährige ist der 25. Prinz in der närrischen Geschichte Ostenlands.