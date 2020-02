Von Axel Langer

Delbrück (WB). „Wir haben heute erstmals drei Garden auf der Bühne. Die Roten Funken erleben heute ihre Premiere“, begrüßte der Präsident des Bentfelder Karnevals, Peter Brockmeier die Jecken in der voll besetzten Sporthalle. Und so eröffneten die Roten Funke mit einem tollen Gardetanz die 68. Prunksitzung.

Zu den absoluten Höhepunkten gehörte die Proklamation des neuen Prinzenpaares, Saskia Brune und Fabian Gockel, das mit viel Beifall in der Halle empfangen wurde. Der 23-jährige Prinz Fabian arbeitet Landschaftsgärtner beim Delbrücker Bauhof. Er ist Mitglied der Bentfelder Feuerwehr und spielt im Musikverein Bentfeld das Flügelhorn.

„Ein Traum wird wahr“

Die aus Sande stammende Prinzessin Sasika, die „Zahnfee vom Heimekesberg“, arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte in der Zahnarztpraxis Klufmöller in Hövelhof. „Für uns wird heute ein Traum wahr“, unterstrich das neue Prinzenpaar in seiner Antrittsrede. Zu Ehren des neuen Prinzenpaares bot die Prinzengarde einen Gardetanz mit vielen Höchstschwierigkeiten.

Bentfeld feiert Karneval Fotostrecke

Foto: Axel Langer

Außerdem konnten die Bentfelder Jecken eine hohe Ehrung bejubeln. Filippe Cirincone wurde mit dem großen Verdienstorden des Stadtverbandes geehrt. Geschäftsführer Dirk Kuhlmann führte in seiner Laudatio aus, dass Filippe Cirincone bereits seit den 80er Jahren im Karnevalsverein aktiv ist. Seit 1994 ist er Elferratsmitglied und baut seit 1995 bis heute an den Festzugs- und Prinzenwagen mit. Zusätzlich versieht er den Hausmeisterdienst in der Sporthalle mit großer Zuverlässigkeit.

Party im „Mallorca-Style“

Sitzungspräsident Peter Brockmeier ließ es in der Halle ordentlich krachen und hatte ein Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen ließ. Für wortgewandte Einlagen in der Bütt sorgen Uli Gockel als Weltenbummler auf der Walz, Erna Schimmelpfennig alias Mechthild Troja sowie Anton und Berni alias Patrick Brockmeier und Matthias Beckmann.

Glänzende Tanzeinlagen boten zudem die Jugendgarde, Solotanzmariechen Leoni Korsikowski, die „Diamond Girls“, die Showtanzformation „Shiva“ und das Bentfelder Männerballett „Fuier Duivels“. Stimmungshits boten die „Immis“ aus Hövelhof. Getreu dem Motto: „Bentfelder Karneval ist einfach geil, mit Schlagerhits im Mallorca-Style!“ wurde bis tief in die Nacht gefeiert.