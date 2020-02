Volker Lange wurde am Samstag als neuer Karnevalsprinz in Lippling proklamiert. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). Mit Volker I. Lange erklomm ein begeisterter Karnevalist den närrischen Thron in Lippling. „Er ist der älteste aktive Tänzer des Männerballetts und mit Feuereifer bei der Sache“, unterstrichen die beiden Sitzungspräsidenten Christoph Schültken und Frank Mersch­mann. Der 43-Jährige brachte seine Bühnenerfahrung in sein jeckes Amt mit ein und ließ die Gemeindehalle bei seinem Amtsantritt beben.

Der Tischler wohnt mit seiner Ehefrau Kristina und den beiden Kindern (4 und 8 Jahre alt) im Lippoldsdamm 5. Prinz Volker ist Mitglied des Schützenvereins und natürlich des Karnevalsvereins. Zu seinen Hobbies zählt Kegeln, er ist Mitglied im Kegelclub Chickendales. Außerdem ist er mit Leib und Seele Karnevalist. Er hat auch schon als Sänger auf der Karnevalsbühne gestanden. Ehefrau Kristina gehört dem erweiterten Vorstand des Karnevalsvereins an. Der Schalke-Fan ließ es auf der Bühne ordentlich krachen und ließ es sich natürlich nicht nehmen, bei Auftritt „seines FCW-Männerballetts“ über die Bühne zu wirbeln.

Von Dick und Doof bis zu Frau Antje

Nach und nach verwandelten sich die tanzenden Kerle aus ihren „Dick und Doof“-Kostümen in europäische Symbolfiguren, von Frau Antje bis hin zur Flamenco-Tänzerin. Mit einem tollen Tanz machte die Prinzengarde das Glück von Prinz Volker I. Lange perfekt.

Volker I. Lange regiert Lipplinger Narren Fotostrecke

Foto: Axel Langer

Den Auftakt machten die Minihopser und die KFD-Spielschar mit einem Sketch. Showtänze steuerten die Gruppen „Temptation“, „Fascination“ und die Lipplinger „Joker“ als tanzendes Schachspiel mit aufwändiger Kostümierung bei. In neuen Kostümen glänzte die Jugendgarde. Das Steinhorster Solomariechen Marie Meier glänzte ebenfalls in der Gemeindehalle. Für Wortbeiträge sorgten Norbert Steltenkamp und die Lipplinger Jungs. Mit ihrem Gesang begeistert Maike Pepping und heizte den Narren ein. Bevor das FCW-Männerballett den krönenden Abschluss auf die Bühne brachte, verabschiedete sich Sitzungspräsident Frank Mersch­mann. „Ich möchte einfach Danke sagen für die Unterstützung auf der Bühne, aber auch an das Team hinter der Bühne“, reicht Frank Merschmann das Mikrofon weiter. Dem Elferrat bleibt Mersch­mann erhalten.