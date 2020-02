Die Feuerwehr überprüfte nicht nur regelmäßig das Wetterradar und stand in engem Austausch mit der Station des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen in Ahden, auch in unmittelbarer Nähe der Umzugsstrecke hatte die Feuerwehr an der Lipplinger Straße einen Windmesser im Einsatz, der während der gesamten Veranstaltung genauestens kontrolliert wurde.

„Wir haben uns nach allen Seiten abgesichert und dann die absolut richtige Entscheidung getroffen, den Umzug stattfinden zu lassen“, bilanzierte der Leiter der Delbrücker Feuerwehr, Johannes Grothoff, „dazu muss ich nur in die vielen strahlenden Kinderaugen schauen.“

Das Wetter sei absolut beherrschbar gewesen. Starke Sturmböen waren jedenfalls am Sonntag während des Umzuges nicht festzustellen, und auch der Regen hielt sich in Grenzen. Vor Beginn der Veranstaltung hatte Organisator Johannes Westerhorstmann auf dem Wiemenkamp nochmals darauf hingewiesen, dass niemand gezwungen werde, am Umzug teilzunehmen: „Die Entscheidung, ob Sie und Ihre Kinder mitmachen möchten, liegt ganz bei Ihnen.“