Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Der Name Yulia steht eigentlich für „die Fröhliche“. Ein gleichnamiges Sturmtief hatte sich am Sonntag aber entschlossen, den Karnevalisten das Leben schwer zu machen. Dabei hatte „Yulia“ die Rechnung ohne die Delbrücker Jecken gemacht. Die pusteten „Yulia“ was – der Kinderumzug wurde zwar verkürzt , aber den Spaß ließen sich die Narren nicht nehmen.