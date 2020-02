In diesem Moment reißt Carsten Strunz beim historischen Kranzreiten in Delbrück den Buchsbaumkranz vom Galgen und ist neuer Kranzkönig. Foto: Jörn Hannemann

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Kranzreiten – diese jahrhundertealte Tradition gibt es im Karneval in ganz Deutschland nur in Delbrück. Carsten Strunz reiht sich jetzt in die lange Liste derer ein, die Kranzkönig geworden sind. Am Rosenmontag riss er um 10.30 Uhr vor großer Zuschauerkulisse auf dem Reitplatz Stratmanns Wiesen im Galopp den an einem Galgen baumelnden Kranz herunter.

Carsten Strunz, der als Kranzkönig seinen Amtsvorgänger Benedikt Knapp ablöst, ist 30 Jahre alt, ein „Delbrücker Junge” und als Immobilienvermittler bei der Sparkasse Lippstadt beschäftigt. Zur Kranzkönigin erkor er seine Ehefrau Mareike (36), Niederlassungsleiterin in einer Personalvermittlung in Lippstadt. Zusammen mit ihrem Sohn (5) wohnt das Köngspaar in der Dahlienstraße in Delbrück.

Fast 100 Reiter satteln ihre Pferde

Vor dem Kranzreiten hatten die Aktiven des Karnevalvereins „Eintracht Delbrück von 1832” das Rathaus gestürmt und Bürgermeister Werner Peitz zur Herausgabe des symbolischen Stadtschlüssels aufgefordert. Mit dabei auch die große Reiterschar. 98 Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen im Kostüm spanischer Reiter hatten ihre Pferde und Ponys gesattelt.

Rathaus ist schunkelfreie Zone

Bürgermeister Peitz sowie Vertreter von Rat und Verwaltung leisteten diesmal überhaupt keinen Widerstand. Sie hatten das Verwaltungsgebäude an der Langen Straße abgesperrt und zur schunkelfreien Zone erklärt, sie wirkten müde, matt, lust- und kraftlos. Quarantäne! Die Erklärung: Sie litten unter dem gefährlichen Karnevalsdepressionsvirus. Angesteckt hatten sie sich nach Angaben des Bürgermeisters unlängst in einer karnevalsfreien Zone - in Hövelhof!

Prinz Christian I. Hartmann bekam nicht nur den Stadtschlüssel ausgehändigt - durch Handauflegen heilte er im Nu die ermatteten Verwaltungsleute und Ratsmitglieder. Heile heile Gänschen sozusagen...

Was der Karneval eben nicht alles zu leisten vermag!