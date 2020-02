Hagen (WB/al). Einen tollen Abend gefüllt mit einem bunten Programm voller Humor versprach Sitzungspräsident Andreas Leßmann den rund 600 Karnevalisten in der Sudhagener Mehrzweckhalle.

Foto: Axel Langer

„Hier seid ihr richtig, in unserer Hochburg des westfälischen Karnevals, in unserem kleinen, gallischen Dörfchen Sudhagen, wo zu dieser Jahreszeit schon seit knapp 60 Jahren die Post abgeht“, so Andreas Leßmann und er sollte nicht zu viel versprochen haben.

Gleich vier Wortbeiträge aus Sudhagen sorgten für geschliffenen Humor. Eine feste Größe sind dabei die Dorfnachrichten, in denen Ines Hennemeier und Theresa Schumacher die Schlagzeilen des Jahres aus dem Schützenwesen, dem Schießsport und dem Sport, aber auch den Dorftratsch humoristisch Revue passieren ließen.

Natürlich stieg auch Elferratsmitglied und Bundeskönig Hansi Lummer unter dem Motto „König von Deutschland“ in die Bütt und sorgte für Lacher. Weitere Wortbeiträge kamen von Spielschar des Frauenkarnevals und Moni Brökelmann.

Bewegender Abschied

Ins Sambadrom von Rio zog es die Diwos mit heißen Rhythmen. Solomariechen Katrin Kemper und die Jugendtanzgarde zeigten mitreißende Tänze und für viel Show sorgten die Gruppen „Girl Power“, das Delbrücker und das Anreppener Männerballett sowie die Glow Shadows aus Sudhagen.

Unbestrittener Höhepunkt der Hauptsitzung war der letzte Auftritt der Sudhagener Garde. Mit stehenden Ovationen wurden die jungen Damen auf die Bühne begleitet. „Den folgenden Programmpunkt kündige ich mit viel Wehmut an. Nahezu alle Künstlerinnen tanzen schon seit der Minigarde zusammen und nach vielen Jahren sagen sie heute der Bühne und dem Gardetanz adé. Aber vorher zeigen sie nochmals, welche Dynamik und Energie in unserer Tanzgarde steckt“, kündigte Andreas Leßmann einen Gänsehautmoment an.

Nur ungern ließ er die Damen ziehen. „Wir sagen danke für eine tolle Zeit. Ihr seid dem Ruf, das Aushängeschild unseres Vereins zu sein, mehr als gerecht geworden“, betonte Leßmann, der hofft, die Damen in anderer Funktion auch künftig im Sudhagener Karneval begrüßen zu dürfen.