Die Kindertanzgruppe des Volkstanzkreises hatte eine Überraschung für die Tollitäten des Karnevalsvereins vorbereitet: Auch für den zweiten Vorsitzenden des Karnevalsvereins, Lars Rodewald (von links) und Prinz Christian I. Hartmann ging es an die Ruder. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). „Toll, dass trotz des schlechten Wetters sowie viele Leute gekommen sind“, begrüßte Anna Fortmeier viele kleine und großen Jecken zur Kindersitzung in der sehr gut gefüllten Delbrücker Stadthalle.

Foto: Axel Langer

Auch der Vorsitzende der Eintracht, Peter Josephs, wandte sich an die Karnevalisten. „Danke, dass ihr da seid. Wir mussten eine Entscheidung treffen und haben klar gemacht: Wir wollen Euch sehen. Jede Gruppe die Wind und Regen getrotzt hat, bekommt natürlich eine Prämie“, war Peter Josephs die Erleichterung anzumerken, dass der Kinderzug auf verkürzter Strecke sicher ins Ziel gekommen ist. Und so schunkelten sich Klein und Groß schnell in der Halle warm und freuten sich über ein tolles Programm, durch das der Kinderelferrat führte.

Jubelstürme für das Kindertanzpaar

Mitten drin bei der Kindersitzung – und das mehr als sie zu diesem Zeitpunkt ahnten: der Prinz Christian I. Hartmann und das scheidende Kranzkönigspaar Benedikt und Sarah Knapp. Musikalisch stimmten die Altenbekener Gardegrenadiere auf die Kindersitzung ein. Ohne Bruch übernahm dann die Stadtkapelle Delbrück unter der Leitung von Gregor Hüllmann souverän und stimmungsvoll.

Zu den Höhepunkten der Sitzung zählte die Proklamation des ersten Kinder- und Jugendprinzen, Mats Carl I. Wulf (wir berichteten am Montag). Für erste Jubelstürme sorgte das Kindertanzpaar Fritz Engelmeier und Greta Goer sowie Kindersolomariechen Johanna Kampmeier. Nicht fehlen durfte die Kindergarde, die mit viel Begeisterung über die Bühne fegte. Die jüngsten Tänzer der Eintracht zeigten, dass sie auf der Bühne zu Hause sind und begeisterten ihr Publikum mit tollen Tanzfiguren.

Rudern mit den jungen Piraten

Unter die Piraten ging es dann für die Tanzgruppe des Volkstanzkreises, die passend zum Thema eine schweißtreibende Rudereinlage für die höchsten Repräsentanten der Eintracht parat hatte. So musste nicht nur der Vorstand, sondern auch Prinz Christian I. und das Kranzkönigspaar Benedikt und Sarah Knapp an die Ruder. Mit großem Jubel wurden die großen Jecken angefeuert.

Mit seiner Zaubershow verzauberte Endrik Thier aus Ahaus das Publikum so sehr, dass die Kinder der Show teils mit offenem Mund folgten. Immer wieder holte der Zauberer Kinder auf die Bühne und band sie in seine Show mit ein. So folgten nicht nur die Vier- oder Fünfjährigen, sondern auch die Jugendlichen beeindruckt seinen Tricks. Für den getanzten Abschluss sorgte die Showtanzgruppe „Starlights“, die mit ihrem Tanz Peter Pan auf seiner Reise ins Abenteuerland begleiteten.