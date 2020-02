Nette Gespräche und der Austausch von Erinnerungen prägten das Treffen an der Wache in Delbrück (von links): Polizeidirektor Friedrich Husemann (Leiter Direktion Verkehr, Kreispolizeibehörde Padeborn), Willi Austenfeld, Wolfgang Büscher, Heinz Gerken, Manfred Grosche, Landrat Manfred Müller, Alfred Höschen, Wolfgang Sagemüller, Rainer Albrecht, Martin Greitemeyer, Friedhelm Benstein, Michael Spieker, Gerhard Meyer, Michael Dorst, Klaus Prackatzsch, Bernd Fricke, Joachim Fritz und Polizeihauptkommissar Helmut Flottmeyer-Joos.

Delbrück (WB/spi). Seit genau 40 Jahren gibt es die Polizeiwache Delbrück im zentralen Gebäudekomplex an der Südstraße. Sehr wahrscheinlich wird es die Polizei an diesem Standort bald aber nicht mehr geben.

Anlässlich einer kleinen Feierstunde gab Landrat Manfred Müller einen Ausblick in die Zukunft und sagte, den Standort Südstraße werde die Delbrücker Polizei auf Dauer aufgeben, „damit die Feuerwehr dort mehr Platz bekommt. Die Gespräche laufen. Auch in Zukunft wird es gute Rahmenbedingungen für die Polizei in Delbrück geben, damit sie weiterhin als Dienstleister für die Sicherheit vor Ort arbeiten kann“, sagte Müller.

Ein Foto aus den Anfangsjahren, aufgenommen bei einer Einsatzbesprechung (1982) unter der Leitung von Wachleiter Polizeihauptkommissar Wilhelm Austenfeld (3. von rechts).

Blick zurück: Einen Polizeiposten gab es in Delbrück schon sehr lange. Das Dienstzimmer war in einer Wohnung untergebracht. Mitte der 1970er Jahre stellte sich jedoch mehr und mehr heraus, dass dieses der wachsenden Bedeutung der Gemeinden Delbrück und Hövelhof nicht mehr gerecht wurde. Eine Lösung musste her und so nahm am 20. Februar 1980 die Polizeiwache Delbrück in der damals brandneuen Zentralwache ihren Dienst auf.

Die Polizeibeamten dieser ersten Stunde trafen sich nun zu einer kleinen Jubiläumsfeier in ihren früheren Diensträumen.

„Die Polizei und die Region Delbrück hatten immer schon eine besondere Beziehung“, meinte Wilhelm Austenfeld in seinem kurzen geschichtlichen Rückblick. Der damalige Polizeihauptkommissar war der erste Wachleiter vor Ort. „Nach der kommunalen Neugliederung 1975 war die Polizeistation Paderborn für die Gemeinden Delbrück und Hövelhof zuständig. Das brachte von Beginn an Probleme mit sich, denn die Anfahrt der Streifenwagen aus Paderborn war lang und Ortskenntnisse in der ländlich geprägten Region kaum vorhanden. Das führte zu Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger, die in Not waren und auch zu entsprechendem Frust“, so Austenfeld zu den Schwierigkeiten, die zum Bau der rund 600.000 DM teuren Zentralwache in Delbrück führten.

Zentralwache war damals einmalig in NRW

Zentralwache deshalb, weil die Stadt neben der Polizei auch die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und den Sanitätsdienst an der Südstraße konzentrierte. Die räumliche Zusammenlegung der Hilfs- und Rettungsdienste war damals in NRW einmalig und besaß Modellcharakter für Städte in der Größenordnung Delbrücks. Besetzt war die Polizeiwache zu Beginn mit 20 Beamten, eingeteilt in vier Dienstgruppen sowie einem Wachleiter. Dazu gehörten noch drei Bezirksdienstbeamte sowie zwei Polizeiposten in Hövelhof.

Erster Fahrrad-Polizist im Kreisgebiet

Die Streifen, die auch zu Fuß durch die Delbrücker Innenstadt gingen und für Sicherheit und Ordnung sorgten, wurden mit den Jahren zu einem rundum akzeptierten und respektierten Teil des Delbrücker Stadtbildes. “Wir hatten damals den ersten Polizisten auf einem Fahrrad im gesamten Kreisgebiet und besonders durch die hohen Unfallzahlen auf den Bundesstraßen 64 und 68 viel zu tun. Durch die 24-stündige Besetzung der Wache fühlten sich die Bürgerinnen und Bürger aber insgesamt sicherer als zuvor”, erinnerte sich Heinrich Gerken, der das Wiedersehen der Kolleginnen und Kollegen am alten Arbeitsplatz gemeinsam mit Willi Austenfeld organisiert hatte.

Polizeiwache nicht rund um die Uhr besetzt

Rund um die Uhr ist die heutige Polizeiwache Delbrück nicht mehr besetzt. Die Tageswache ist von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und über die Telefonnummer 05250-9858-0 erreichbar. Im Notfall gilt die Notrufnummer 110.

“Die Region rund um die Stadt Delbrück hat Charakter. Die Polizei muss vor Ort für die Menschen da sein und ihre Sprache sprechen. Es war vor 40 Jahren sehr weitsichtig, im Norden des Kreises eine Polizeiwache zu errichten”, dankte Landrat Manfred Müller in einer kurzen Ansprache den damaligen und den heutigen Beamtinnen und Beamten für ihren täglichen Einsatz.

Viele Veränderungen

In den vergangenen Jahrzehnten gab es mehrfach Veränderungen, die teilweise durch weitere Umstrukturierungen wieder geändert oder rückgängig gemacht wurden. Beispiel: Im Frühjahr 1987 wurde die Polizeiwache Delbrück zur Polizeistation erhoben und war nicht länger “nur” eine Unterdienststelle. Auch der Zuständigkeitsbereich wuchs. Hinzugekommen war das Stadtgebiet Salzkotten. Aufgestockt wurde auch der Personalbestand. Es folgten Neuorganisationen. Unvergessen ist in diesem Zusammenhang der leidenschaftlich geführte Protest der Bürger Delbrücks im Herbst 1993 gegen einen Ministererlass, der die Auflösung der Polizeistation Delbrück vorsah.