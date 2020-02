Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Die Besetzung der neu gegründeten Delbrücker Klimakommission sorgt für politische Kontroversen. FDP-Ratsfrau Roze Özmen hat sich in einer gemeinsam mit dem fraktionslosen Ratsherrn Hans-Theo Sasse verschickten Erklärung darüber beklagt, dass kein Vertreter der FDP dem neuen Gremium angehört.

In der Ratssitzung im Dezember vergangenen Jahres hatten alle Ratsmitglieder einstimmig (bei zwei Enthaltungen) für einen gemeinsamen Antrag von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, PID und SPD auf Gründung dieser Kommission gestimmt.

FDP hat seit Ende 2017 keinen Fraktionsstatus mehr

Die FDP hat, seitdem Ende 2017 vier von fünf Mitgliedern die Ratsfraktion verließen (und ihrerseits die PID-Fraktion gründeten ), keinen Fraktionsstatus mehr. Das hat Einfluss auf die politische Arbeit der verbliebenen Ratsfrau Roze Özmen , die ebenso wie Hans-Theo Sasse, der seinerseits vor Jahren die CDU-Fraktion verlassen hatte, zum Beispiel keine politischen Anträge mehr einbringen kann. Sowohl Özmen als auch Sasse hatten aber in der Ratssitzung im Dezember signalisiert, die Initiative zur Gründung einer Klimakommission zu unterstützen.

Unklar blieb aber die Besetzung der Kommission. Während im Ratsprotokoll zunächst die Rede davon ist, dass neben der Klimaschutzmanagerin Heike Paesel elf weitere Mitglieder „auf Basis der Wahlergebnisse der Kommunalwahl entsandt“ werden, ist später im Protokoll nur noch davon die Rede, dass „die Fraktionen“ Mitglieder für die Kommission benennen. Das würde die FDP ausschließen.

Börnemeier: „Es ist unglücklich formuliert“

„Das ist in der Tat etwas unglücklich formuliert. Entscheidend bei der Besetzung der Klimakommission ist aber die derzeitige Konstellation des Stadtrates, und somit auch die Tatsache, dass die FDP keinen Fraktionsstatus mehr hat“, sagt Heinz Börnemeier, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste der Stadt Delbrück.

In einer gemeinsamen Presseinformation beklagen Heinz-Theo Sasse und Roze Özmen, die Stadt Delbrück spreche „in einer aktuellen Pressemitteilung fälschlicherweise davon, dass nur die anderen Fraktionen die Klimakommission ins Leben gerufen“ hätten. „Alle Ratsvertreter waren Antragsteller und haben für die Umsetzung gesorgt, wir befürworten die Arbeit der Klimakommission ohne Einschränkungen“, so Sasse und Özmen.

Özmen spricht von „Wildwest-Manier“

Zudem fordere die FDP, die Besetzung der Kommission um ein FDP-Mitglied zu erweitern: „Die Entscheidung der anderen Ratsfraktionen sowie des Bürgermeisters, entgegen dem Beschluss aus der Ratssitzung, die Kommission gemäß dem Wahlergebnis der letzten Kommunalwahl mit politischen Vertretern zu besetzen, ist unfassbar“, heißt es in der Presseerklärung. Es sei in keinster Weise nachvollziehbar, warum die FDP, die bei der Kommunalwahl 2014 mit einem Wahlergebnis von 13,5 Prozent drittstärkste Fraktion im Rat geworden sei, „aktiv ausgeschlossen“ werde. Roze Özmen spricht von einer „Wildwest-Manier, die allen demokratischen Grundprinzipien widerspricht.“ Dies bedürfe der sofortigen Korrektur, der FDP sei die Mitarbeit in der Klimakommission wichtig.

Klimakommission kommt zur ersten Sitzung zusammen

Die Stadt Delbrück hatte ihrerseits in einer Pressemitteilung zuvor von der ersten Zusammenkunft der Klimakommission Anfang Februar berichtet, die „auf Basis eines gemeinsamen Ratsantrages der Fraktionen CDU, Grüne, PID und SPD ins Leben gerufen“ worden sei. Aufgabe der Kommission sei es, Ideen zu erarbeiten, Bürgerideen zu bewerten und daraus Maßnahmen festzusetzen, die aus dem neugeschaffenen Klima-Budget von 66.000 Euro pro Jahr finanziert werden sollen. Außerdem solle ein Delbrücker Nachhaltigkeitspreis für besonderes Engagement im Klimaschutz ausgelobt werden. Stimmberechtigte Mitglieder der Kommission seien Vertreter der Parteien sowie die Klimaschutzmanagerin Heike Paesel. Zum Vorsitzenden sei Mike Süggeler (CDU) gewählt worden, Oliver Kohlsch (Grüne) sei sein Stellvertreter.

Mehrweggeschirr auf den Stadtfesten

Erste Maßnahmen sollen nun bis zum Beginn der Sommerpause erarbeitet werden. Ein konkretes Projekt sei bereits in der ersten Sitzung beschlossen worden – es gehe um ein Pilotprojekt zur Einführung von Mehrweggeschirr auf den Delbrücker Stadtfesten. Die auf den städtischen Festen anfallenden Müllberge seien vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Viele Gastronomen seien zwar für das Thema offen, doch bislang sei eine großflächige Umstellung auf Mehrweggeschirr auf Delbrücker Stadtfesten an organisatorischen und vor allem auch finanziellen Hindernissen gescheitert. Deshalb solle die Umstellung in diesem Jahr als Pilotprojekt bezuschusst werden.

Sponsoren gesucht

Klimaschutzmanagerin Heike Paesel habe im Vorfeld mit der Demag und den Organisatoren des Bauernmarkes auf Basis unterschiedlicher Angebote die Finanzierungslücke für eine Umstellung auf Mehrweggeschirr geschätzt. Die Klimakommission habe beschlossen, davon einmalig maximal 80 Prozent aus dem Klimabudget zu finanzieren. Für die Deckung der restlichen Kosten würden noch Sponsoren gesucht. Informationen gibt es bei Heike Paesel, E-Mail heike.paesel@delbrueck.de, Telefon 05250/996247 (dienstags bis donnerstags).