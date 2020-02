Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Ach ja. Was gibt es nicht alles für platte Witze über Lehrer. Sie wissen schon: die, die „am Vormittag Recht und am Nachmittag frei“ haben. Wenn die Damen und Herren Pädagogen aber den Spieß mal umdrehen und aus ihrem Berufsalltag ein abendfüllendes Kabarettprogramm zaubern – dann bleibt kein Auge trocken.

Der Leiter der Westenholzer Grundschule, Andreas Potthast, tut das zusammen mit dem Ensemble des Grundschulkabaretts Lehrgut. Mit ihrem dritten Programm „Der Laminator“ sind sie am Freitag, 13. März (ja, ausgerechnet am Freitag, den 13.) in der Delbrücker Stadthalle zu sehen. Auf der Bühne sei er ein wahres Multitalent – im echten Leben „nur Schulleiter“, so steht es augenzwinkernd auf der Homepage des Ensembles. Mit dabei sind außerdem Reinhild Wode und Anne Cordes sowie, als einziger Nicht-Pädagoge, Thomas Polzin, der an den Tasten den guten Ton angibt.

Thomas Polzin ist der „Mann für die Noten“

Die Idee, aus Anekdoten aus dem Schulalltag ein Bühnenprogramm zu machen, entstand auf einer Weihnachtsfeier. „Nein, es war kein Alkohol im Spiel“, betont Andreas Potthast lachend. Die drei Pädagogen kannten sich von der Grundschule in Mastbruch, Thomas Polzin kam als Musiker dazu – für die Noten also, sozusagen.

„Ende 2015 hatten wir den ersten Auftritt in Paderborn in der Kulturwerkstatt“, erinnert sich Reinhild Wode, „das war eigentlich als Eintagsfliege geplant, als netter Abend für Freunde und Bekannte.“ Schon im Vorfeld aber wurden so viele Karten verkauft, dass das Quartett in einen größeren Raum umziehen musste. Das Publikum amüsierte sich damals wie heute köstlich über die „Gotthilf-Fischer-Gedächtnisgrundschule“ mit all ihren schrulligen Protagonisten: Hausmeister Krabottke zum Beispiel, die engagierte Mutter Heidrun Weberknecht-Wortreich und ganz viele andere Figuren. Gerne mit Doppelnamen, übrigens.

Sogar schon vom Schulministerium gebucht

Sogar das Schulministerium hat das komische Quartett bereits gebucht. Nach „Willkommen im Vorhof zur Hölle“ und „Jetzt hilft nur noch beten“ kommt in Programm Nummer drei nun „Der Laminator“ an die Macht. 12 bis 15 Auftritte pro Jahr kommen für das Lehrgut-Ensemble zusammen. „Wir wollen weder Lehrer noch Kinder oder Eltern lächerlich machen. Natürlich versuchen wir, des Pudels Kern zu treffen, aber mit überzogenen und grotesken Geschichten“, sagt Andreas Potthast.

In diesem Jahr werden die Vier sogar erstmals mit einem „Best of“ in der Paderhalle auftreten: am 30. Dezember. Jetzt ist aber erstmal die Delbrücker Stadthalle dran. Tickets für den 13. März gibt es unter anderem beim WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT .