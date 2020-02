Delbrück (WB/mobl). Die Karnevalisten haben die Stadthalle Delbrück verlassen – am Freitagabend regierte „König Schlager“. 400 Besucher waren zur großen Schlager-Hitparade gekommen. Und sie bekamen für ihr Eintrittsgeld richtig was geboten. Mehr als drei Stunden dauerte die Party, schon nach wenigen Minuten standen fast alle Fans, klatschten und schunkelten.

Zu sehen und zu hören bekamen sie viele Stars, die sie aus dem Fernsehen kennen: G.G. Anderson, Patrick Lindner, Ireen Sheer, Sandro und den Gewinner der zweiten Staffel des RTL-„Supertalents“, Mundharmonikaspieler Michael Hirte.

400 Fans bei der Schlager-Hitparade in Delbrück Fotostrecke

Foto: Meike Oblau

Moderator Sascha Heyna führte galant durch den Abend und entlockte den Sängern auf der Bühne das ein oder andere Geheimnis. Patrick Lindner zum Beispiel ist gelernter Koch, und bevor er selbst im Rampenlicht stand, hat er bekannte Stars bekocht. Ein Raunen ging durchs Publikum, als er berichtete, einst sogar Grace Kelly, die spätere Fürstin Gracia Patricia von Monaco, kulinarisch verwöhnt zu haben.

Während Lindner derzeit samt neuem Album sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, ist ihm seine Kollegin Ireen Sheer da weit voraus. Sie begann bereits vor 50 Jahren ihre Karriere – kaum zu glauben, wenn man die Schlagersängerin, die am vergangenen Dienstag ihren 71. Geburtstag feierte, in der Stadthalle wirbeln sah. G.G. Anderson, gleicher Jahrgang wie Sheer, stand ihr da in nichts nach. In der Pause gaben die Stars sich fannah. Nur auf Umarmungen und „Kuschel-Selfies“ verzichteten sie aufgrund des Coronavirus diesmal und die Besucher hatten dafür auch größtes Verständnis.