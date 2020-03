Delbrück WB/(al). Noch ist ein halbes Jahr Zeit, bis das 63. Kreisschützenfest in Boke vom 4. bis 7. September stattfindet. Doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und viele Boker sind in die Großveranstaltung eingebunden. Über den aktuellen Stand der Planung informieren die St.-Landolinus-Schützen aus Boke an diesem Sonntag, 8. März, auf einer zweiten Bürgerversammlung im Bürgerhaus.