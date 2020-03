Überlegen qualifizierte sich beim Freispringen in Ostenland eine Stute aus der Zucht des Delbrückers Werner Tölle für das Landesfinale. Der Kreisvorsitzende der Westfälischen Züchter, Markus Hillemeier (links), gratulierte Andreas Tölle. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). Knapp 30 Pferde haben sich jetzt beim Freispringen in der Reithalle in Delbrück-Ostenland den strengen Augen der Jury präsentiert. Gleich sechs der 13 gestarteten dreijährigen Reitpferde qualifizierten sich für das Landesfinale am 26. März. Dieses wird im westmünsterländischen Heiden bei Borken ausgetragen.