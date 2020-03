Die Bankette an der Jakobstraße ist an vielen Stellen seit vielen Jahren in einem katastrophalen Zustand. Manche Schlaglöcher sind inzwischen grotesk tief und stellen eine Gefahr dar. Durch den Straßenausbau kann der Zustand nur besser werden. Foto: Jürgen Spies

Delbrück (WB/spi). Mit dem geplanten Straßenausbau der Jakobstraße und der Schlaunstraße (Teilstück) befassen sich die Mitglieder des Delbrücker Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses in der Sitzung am Mittwoch, 11. März, 18 Uhr, in der Stadthalle. Sollte auch der Rat am Donnerstag, 19. März, den Planungen zustimmen und den Grundlagenbeschluss zur Umsetzung der Maßnahmen fassen, könnten im Herbst die Baumaßnahmen beginnen.