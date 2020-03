Von Axel Langer

Delbrück-Boke (WB). „Der großartige Besuch heute zeigt, dass das Kreisschützenfest in Boke auf große Resonanz stößt“, begrüßte der Oberst der Boker St.-Landolinus- Schützenbruderschaft, Heinz Hennemeier, zahllose Besucher im Boker Bürgerhaus.

„Gut die Hälfte der Vorbereitungszeit ist verstrichen. Die letzten 180 Tage werden sicher nochmal anstrengend, aber wir sind auf einem guten Weg“, so Hennemeier. Dies bestätigte auch Kreisschützenoberst Reinhard Mattern: „Hier wird Beeindruckendes geleistet. Für die bislang geleistete Arbeit schon jetzt ein herzlicher Dank.“

Begeistert vom Miteinander in Boke zeigte sich auch das Kreiskönigspaar Heinz und Iris Kroos. Im Rahmen der zweiten und letzten Bürgerversammlung im Bürgerhaus gaben die Leiter der einzelnen Arbeitsgruppe einen kurzen Zwischenstand ihrer Arbeiten bekannt. Vieles ist schon erledigt, viele Projekte sind angegangen, manche Projekte sind geplant, warten aber noch auf die Umsetzung.

Insgesamt lässt sich aber schon jetzt festhalten, dass Boke sehr gut vorbereitet das 63. Kreisschützenfest (4. bis 7. September) stemmen kann. Festplatz, Festwirt, Zelte und Technik sind bereits geklärt. Den Freitag wird Peter Wackel musikalisch begleiten, und am Samstag und Sonntag wird die Tanzband „Chicago“ für Stimmung sorgen. „Lediglich die Bereiche Security und Sanitätsdienst sind noch nicht abschließend geklärt, da wir hier auf Vorgaben des Sicherheitskonzeptes angewiesen sind. Die Gespräche hierzu laufen“, erklärte Heinz Hennemeier.

Verkehrskonzept steht schon

Bernd Kerkstroer vom Ordnungsamt der Stadt erläuterte das Verkehrskonzept. Demnach werden entlang der Festzugstrecke ab Dienstag vor dem Kreisschützenfest Parkverbotszonen eingerichtet. Auf der Mantinghauser Straße wird in Höhe des Festplatzes die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Römer- und Lippeweg werden als Einbahnstraße ausgewiesen. Für den Sonntag wird es ab dem Vormittag zahlreiche Straßensperrungen geben; der Verkehr der Boker Straße (Landstraße 751) wird über Thüle, Scharmede und Bentfeld auf die Bundesstraße 64 umgeleitet.

Für die Auftaktdisco am Freitagabend werden Shuttlebusse aus dem Altkreis sowie aus dem Delbrücker Stadtgebiet nach Boke eingesetzt. Neben zwei DJs wird im Laufe des Abends Peter Wackel für Stimmung sorgen. Der Kartenvorverkauf beginnt im August.

„Wir freuen uns auf die größte Party, die Boke je erlebt hat“, stellte Oberstleutnant Tim Strunz fest. Auch der Heimatnachmittag am Samstag nimmt konkrete Form an. Ein Film soll das Leben in Boke widerspiegeln. Neben der Hauptbühne wird es zwei modulare Nebenbühnen geben. „Wir gehen von rund 1000 Kaffeegedecken aus, die wir benötigen“, machte Heinrich Fraune klar. Selbst die Kuchenauswahl und die Rezepte seien bereits festgelegt, um eine Zutatenliste erstellen zu können.

Der Marschweg für den sonntäglichen Festumzug steht weitestgehend fest, allerdings werden die Bauarbeiten entlang der Paradiesstraße abgewartet. Diese sollen bis zum Boker Schützenfest abgeschlossen sein.

Noch Baustellen im Dorf

Aber der Arbeitskreis Dorf hat noch weitere Baustellen im Ort ausgemacht. Laut Paul Bentler soll der Brunnen saniert und ein Bouleplatz angelegt werden. Entlang der Festzugstrecke soll ein Blumenbild entstehen. Ferner wird der Landolinusplatz hergerichtet. „Davon werden wir sicher länger etwas haben, zumal im Jahr 2021 die Bruderschaft ihr 800-jähriges Bestehen feiert“, so Paul Bentler. Komplett erneuert werden die hölzernen Ortseingangstafeln, die zum letzten Kreisschützenfest in Boke im Jahr 1992 aufgestellt wurden.

Weitere Helfer willkommen

Viel Arbeit haben auch Peter Dannhausen und sein 30-köpfiges Helferteam bei der Vorbereitung des Festplatzes. „Wir benötigen so viel Strom wie etwa 28 Einfamilienhäuser verbrauchen. Daher werden wir drei Trafostationen errichten“, so der Fachmann. Auch Wasser und Abwasserleitungen sowie eine 105 Meter lange Pflasterstrecke von der Mantinghauser Straße zu den Festzelten muss verlegt werden.

Zahlreiche Fanartikel – vom Hausschild über Kissen, Pins und Kühlschrankmagnete bis zur Kaffeetasse – wurden ebenso vorgestellt. Sie sind über die Homepage www.ksf-2020.de einzusehen.

„Auch weitere Helfer sind jederzeit herzlich willkommen. Die Ansprechpartner sind auf der Homepage zu finden“, ist auch bei Heinz Hennemeier die Vorfreude auf ein Riesenfest spürbar.