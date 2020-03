Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 5.45 Uhr ein 52-jähriger VW-Touran-Fahrer auf der Hövelhofer Straße in Richtung Hövelhof. An der Kreuzung Industriestraße/Birkenweg wollte er nach links in die Industriestraße abbiegen. Der Touran-Fahrer hielt an und ließ zunächst einen entgegenkommenden Wagen in die Straße einbiegen. Dann fuhr er an und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Leon, mit dem ein 22-Jähriger in Richtung Delbrück fuhr. Die Autos stießen nahezu frontal zusammen und schleuderten herum. Beide Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht und ambulant behandelt. Beide Autos mussten wegen Totalschäden abgeschleppt werden.