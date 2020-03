Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Überraschung in Delbrück: Nun gibt es doch einen Bürgermeisteramt-Mitbewerber. Die kleine SGD-Fraktion hat am späten Dienstagabend die Kandidatur ihres Fraktionsvorsitzenden Willibald Haase angekündigt.

Haase wird damit bei der Kommunalwahl am 13. September gegen den parteilosen Amtsinhaber Werner Peitz antreten. ”Die SGD-Fraktion ist der Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delbrück ein Anrecht auf eine Alternative zumAmtsinhaber haben”, heißt es in einer Presseerklärung.

In einem Gespräch mit dieser Zeitung erklärte Haase: „Wenn die Mehrheitspartei wieder – wie schon 2014 – nicht in der Lage ist, einen Mitbewerber zu stellen, dann tun wir dies“.

Willibald Haase Foto: Jürgen Spies Willibald Haase Foto: Jürgen Spies

Mit 29 Jahren Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, davon 21 Jahre beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und acht Jahren bei der Bezirksregierung Detmold, sieht sich Willibald Haase, Dipl.-Ing. für Bauwesen, in der Lage, die Aufgaben als Bürgermeister zu erfüllen.

In der Presseerklärung weist die SGD ferner darauf hin, dass Haase 20 Jahre Erfahrung in den politischen Gremien gesammelt hat – als sachkundiger Bürger im Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss (sechs Jahre) und als Ratsmitglied in den vergangenen 14 Jahren. Das qualifiziere den 62-Jährigen zusätzlich für die neue Aufgabe. Seit elf Jahren ist Willibald Haase Vorsitzender des Sport- und Freizeitausschusses.

Haase hatte bereits im Jahr 2004 für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und erzielte gegen den damaligen Amtsinhaber Robert Oelsmeier ein achtbares Ergebnis. Knapp 20 Prozent gaben Haase damals ihre Stimme.

In der Presseerklärung der SGD heißt es abschließend: „Was ist eine Demokratie ohne eine wirkliche Wahlmöglichkeit von Mitbewerbern? Wir können nicht alles besser machen, aber einiges anders mit vorrangigem Blick auf die soziale Gemeinschaft in Delbrück.“