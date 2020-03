Von Axel Langer

Ostenland (WB). In die Justizvollzuganstalt Ostenland verwandelt sich in diesem Jahr die Bühne im Saal Fortströer. Mit der Komödie „Residenz Schloss & Riegel“ sorgt die Laienspielgruppe Ostenland für gute Unterhaltung. Den Dreiakter rund um die Verwechselung zwischen Seniorenresidenz und Knast verfasste Winnie Abel.

In seiner Begrüßung dankte Stefan Berenspöhler allen Helfern auf und hinter der Bühne sowie besonders der Familie Fortströer, die den Bühnenbau und die Proben ermöglichten.

“Residenz Schloss & Riegel”: umjubelte Theaterpremiere der Ostenländer Laienspielgruppe Fotostrecke

Foto: Axel Langer

Dr. Sandra Reschke (Conni Sasse) arbeitet als Psychologin in der Justizvollzugsanstalt Ostenland. Die Häftlinge versetzen sie mächtig in Stress, so beispielsweise Kalle (Andreas Wiesing), der heiraten möchte und Angst hat, dass seine Zukünftige einen Rückzieher macht, wenn er nicht zur Trauung erscheint. „Ja, und ich muss da auch hin, schließlich bin ich seine Klauzeugin, äh, nein, Trauzeugin“, so Gangsterbraut Jaqueline (Verena Hoffmann).

Turbulente Komödie

Ohnehin sorgt die Gangsterbraut für reichlich Wirbel im Knast. Aber auch andere schwere Jungs wie Boris Brandner (Dominik Berenspöhler) oder Marlene von Heinrichs (Monika Wiesing) nehmen die Psychologin in Beschlag. Bei all dem Trubel hat sie ganz vergessen, sich um einen Platz in der Seniorenresidenz für ihre Eltern Irmgard und Hermann Krause (Monika Stüker und Stephan Kluwe) zu kümmern. In die eigenen vier Wände können die beiden Senioren nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr. So wird dem liebenswerten Seniorenpaar der Knast als Seniorenresidenz verkauft.

„Hermann, meinst du der Rock macht mich dick?“, so die Frage von Irmgard Krause an ihren Gatten. „Nein, der Rock kann da nichts für“, entgegnet dieser. Ohnehin sind die Dialoge der Krauses von einer liebenswerten Bissigkeit durchsetzt. „Die meisten Unglücke geschehen in der Küche“, stellte Irmgard fest. „Ja, und ich muss sie essen“, kontert Hermann schlagkräftig. Als dann Psychologin Reschke in Ohnmacht fällt, entdeckt Gangsterbraut Jacqueline ihre große Chance: Sie begrüßt die Senioren als zuständige Betreuerin und hofft so auf Hafterleichterungen.

Verena Hoffmann überzeugt bei ihrer Bühnenpremiere

Jacqueline erklärt die vergitterten Fenster mit dem Schutz vor Einbrechern. Doch die Ausreden drohen schnell aufzufliegen, das Chaos nimmt – sehr zum Vergnügen des Publikums der ausverkauften Premiere – seinen witzigen Lauf. Vor allem die schlagkräftigen Dialoge der Krauses und Verena Hoffmann als Gangsterbraut verleihen der Komödie sehr unterhaltsame Noten. Dabei überzeugte Verena Hoffmann bei ihrer Bühnenpremiere mit viel Präsenz und Überzeugungskraft.

Noch sieben Aufführungen

In den kommenden Wochen öffnet sich der Vorhang im Saal Fortströer, Mühlensenner Straße 62, noch siebenmal. Die Aufführungen finden am Samstag, 14. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr, am Samstag, 21. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr sowie am letzten Aufführungswochenende am Freitag, 27. März, um 20 Uhr, am Samstag, 28. März, um 20 Uhr und letztmalig am Sonntag, 29. März, um 16 Uhr statt.

Kartenvorbestellungen sind bei Agnes Hoffmann unter der Telefonnummer 0160/6624855 möglich.