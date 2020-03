Delbrück-Lippling (WB/al). Großes Glück hatten fünf Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend im Kreuzungsbereich Jüdendamm/ Postdamm in Delbrücker Ortsteil Lippling. Sie erlitten bei dem Zusammenprall lediglich leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden ist jedoch erheblich: Die Polizei bezifferte diesen auf rund 25.000 Euro.