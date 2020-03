Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war am Freitag zur Zentrale der Paragon AG ausgerückt. In einem Labor war es zu einer Verpuffung gekommen. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Bei einem Versuch in einem Labor des Automobilzulieferers Paragon AG ist es am Freitagvormittag zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurde in einer explosionsartigen Verpuffung in einem Ofen der Stoff Hexamethyldisoloxan freigesetzt.