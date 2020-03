Delbrück (WB). Nach dem Beschluss der Landesregierung, von diesem Montag an bis zu den Osterferien alle Schulen wegen des Coronavirus zu schließen, weist die Stadt Delbrück daraufhin, dass dies nicht nur für den Unterricht in den Schulen gelte, sondern auch für alle schulischen Veranstaltungen und auch für Elternsprechtage.

Kontaktdaten der Schulen Gesamtschule Delbrück: theresia.diekmann-brusche@stadt-delbrueck.de Gymnasium Delbrück: schulleiter@gymnasium-delbrueck.de Lippe-Grundschule Boke: lippe-grundschule@stadt-delbrueck.de Johannes-Schule Delbrück: johannes.grundschule@stadt-delbrueck.de St. Marien-Schule Delbrück: marion.gerson@stadt-delbrueck.de Grundschule Ostenland: grundschule-ostenland@stadt-delbrueck.de Grundschulverbund Westenholz-Hagen: andreas.potthast@stadt-delbrueck.de Kath. Grundschule Westerloh: heike.rebbert@stadt-delbrueck.de

Damit Eltern Zeit haben, sich auf die Situation einzustellen, können sie am Montag, 16. März, und am Dienstag, 17. März, aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Unterrichtet wird jedoch nicht.

Die Delbrücker Grundschulen betreuen die Kinder an den beiden Tagen von Unterrichtsbeginn bis einschließlich zur vierten Unterrichtsstunde. Anschließend greifen, falls von den Eltern gebucht, die Betreuungsangebote wie OGS, Randstundenbetreuung (Acht bis eins und 13plus). Die Gesamtschule betreut die Kinder am Montag, 16. März, von Unterrichtsbeginn bis 15 Uhr und am Dienstag, 17. März, von Unterrichtsbeginn bis 13.20 Uhr. An diesen beiden Tagen werden auch die Schulbusse wie gewohnt fahren. Damit die Schulen besser planen können, sollen Eltern, die das Angebot wahrnehmen wollen, die Schule darüber per E-Mail (siehe Kasten) informieren.

Kinder dürfen keine Symptome zeigen

Die Einstellung des Schulbetriebes dürfe nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb müsse in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein Betreuungsangebot vorbereitet werden. Welche Berufsgruppen dazu zählen, wird an diesem Montag auf der Homepage der Stadt Delbrück (www.stadt-delbrueck.de) bekannt gegeben, wenn die Definition der Landesregierung vorliegt. Die Hin- und Rückfahrten zur Schule werden auch für die Notbetreuung sichergestellt. Die Stadt Delbrück bittet Eltern, die zu dieser Gruppe zählen werden, sich umgehend bis Dienstag, 17. März, bis 10 Uhr per E-Mail bei der jeweiligen Schule zu melden.

Auch die Kindertageseinrichtungen sind von diesem Montag an bis zum 19. April geschlossen. In diesen Einrichtungen sollen ebenfalls Kinder betreut werden, wenn beide Eltern oder Alleinerziehende in entsprechender kritischer Infrastruktur arbeiten und eine unentbehrliche Schlüsselposition einnehmen. Diese Betreuung soll erfolgen, wenn eine private Betreuung, insbesondere durch Familienangehörige, oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten (Homeoffice) nicht gewährleistet ist. Schlüsselpersonen sind demnach Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient.

Dazu zählen alle Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. Voraussetzungen sind, dass Kinder keine Krankheitssymptome aufweisen und nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen.