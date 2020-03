Delbrück (WB). Bei einem Alleinunfall auf der Kaunitzer Straße hat sich ein Autofahrer am Montag schwere Verletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 45-jähriger Opel-Corsa-Fahrer gegen 10.30 Uhr auf der Kaunitzer Straße in Richtung Steinhorst. Zwischen den Einmündungen Ostenländer Straße und Lipplinger Straße kam er in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann schleuderte der Wagen nach links über die Gegenfahrbahn und stieß im Graben gegen das Wurzelwerk an der Böschung.

Der Corsa prallte davon ab und kam mit Totalschaden auf der Bankette zum Stillstand. Nachfolgende Autofahrer leisteten Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Kaunitzer Straße war nach dem Unfall für etwa eine Stunde gesperrt.