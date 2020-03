In Delbrück und in allen Delbrücker Ortsteilen müssen viel Geschäfte um 13 Uhr schließen. Foto: Besim Mazhiqi

Delbrück (WB). Die Delbrücker Marketinggemeinschaft hat soeben mitgeteilt, dass am Mittwoch, 18. März, der klassische stationäre Einzelhandel um 13 Uhr schließen soll. Diese Anweisung erfolge nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Stadt Delbrück, heißt es in einem Schreiben an alle Demag-Mitglieder. Die Schließungsverfügung gelte für alle zehn Ortsteile.