Von Meike Oblau

„Ende April endet die kulturelle Saison in der Stadthalle ohnehin, aber auch im Mai stehen noch Termine an, zum Beispiel die Abiturprüfungen des Gymnasiums, die Hauptversammlung von Paragon sowie Hochzeiten. Derzeit können wir noch nicht sagen, ob die Veranstaltungen im Mai stattfinden können“, sagt Anja Bauer. Neben den kulturellen Terminen sind von der Schließung der Stadthalle auch die politischen Sitzungen der Stadt Delbrück, die Jahreshauptversammlung der St.-Johannes-Schützen und die Sportler-Gala betroffen.

Hinter den Veranstaltungen im Mai steht noch ein Fragezeichen

Endgültig absagen konnte Anja Bauer die für April geplanten Auftritte verschiedener Künstler übrigens erst, nachdem der entsprechende Erlass des Landes NRW eingetroffen war. In den ersten Tagen hätte im Minutentakt das Telefon geklingelt, inzwischen sei es etwas ruhiger geworden. Für einige der im April abgesagten Veranstaltungen gibt es Ersatztermine, andere sind vorerst komplett gestrichen. „Das Jahresprogramm 2020/21 war ja schon fertig und wir können auch nicht zu viel anbieten, unsere Besucher können ihr Geld auch nur einmal ausgeben“, begründet Anja Bauer, warum manche Auftritte nun erstmal komplett gecancelt sind: „Wir sind aber bemüht, den Künstlern dann vielleicht im Laufe des Jahres 2021 einen Auftritt zu ermöglichen.“ Hinter den externen Veranstaltungen im Mai stehe derzeit noch ein dickes Fragezeichen, da man nicht wisse, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickele.

Abgesagt ohne Ersatztermin

Ohne Ersatztermin abgesagt sind aktuell folgende Veranstaltungen: das Theaterstück „Die Wanderhure“ am 4. April; Rock im Foyer am 18. April; „Unter Puppen“ am 25. April sowie „Socks in the Frying Pan“ am 26. April.

Neu terminiert

Bereits neu terminiert wurden folgende Auftritte: Grundschulkabarett „Lehrgut“ (ursprünglich terminiert für den 13. März) jetzt neu am 3. Oktober; Marc Weide statt am 21. März jetzt neu am 26. August; „Eure Mütter“ statt am 27. März jetzt neu am 7. September; „Rock Giants“ statt am 28. März jetzt neu am 11. Dezember. Noch gesucht wird ein Ersatztermin für den Auftritt des Comedians Kaya Yanar, der eigentlich für den 24. April geplant war.

Neue Spielzeit 2020/2021

Die neue Spielzeit der Stadthalle startet, falls dann alles wieder normal läuft, nach den Sommerferien mit dem Nachholtermin von Marc Weide am 26. August. Erste planmäßige Veranstaltung der neuen Spielzeit soll dann der Auftritt von Torsten Sträter am 25. September sein.

Darüber hinaus sind bereits zahlreiche weitere namhafte Künstler angekündigt: am 15. Oktober kommt Jürgen von der Lippe, am 23. Oktober Jürgen Becker, am 6. November Hennes Bender, am 21. November „Reis Against The Spülmachine“, am 22. November Bülent Ceylan, am 26. November Guido Cantz, am 28. November Brings.

2021 sind dann unter anderem erneute Gastspiele des Ohnsorg-Theaters und der Schlagerparade angekündigt.

So funktioniert der Kartenumtausch

Sollte es für eine abgesagte Veranstaltung einen Ersatztermin geben, behalten die Karten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Das muss nicht sofort geschehen, der Rückerstattungsanspruch verfällt nicht. Wenn Sie Ihre Karten direkt in der Stadthalle gekauft haben, beachten Sie folgende Hinweise:

Bei Absage ohne Ersatztermin: Melden Sie sich bitte per E-Mail unter info@stadthalle-delbrueck.de mit Ihrem Namen, Anschrift, Kontoverbindung, Titel der Veranstaltung und Anzahl der Karten. Das Geld wird aufs Konto zurückerstattet. Bei Absage mit Ersatztermin müssen zusätzlich zum oben beschriebenen Vorgehen die Karten per Post zurückgeschickt werden. Auch das Porto wird erstattet.

Bei weiteren Fragen steht das Team der Stadthalle unter 05250/984141 zur Verfü-gung. Aktuelle Informationen sind auch unter www.stadthalle-delbrueck.de eingestellt.