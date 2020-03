Einkaufen unter freiem Himmel: Wochenmärkte dürfen weiterhin öffnen – so wie hier am Freitagnachmittag in Delbrück. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

Das Führungsteam – Johannes Dunschen, Albert Hansel und die neue Geschäftsführerin Britta Kuboth – unterstrich am Freitag in einem Gespräch mit dieser Zeitung: „Unsere Startphase haben wir uns ganz bestimmt anders vorgestellt. Aber wir müssen uns jetzt den großen aktuellen Herausforderungen stellen.“

In täglichen Zusammenkünften mit dem Krisenstab der Stadt Delbrück wird der geschäftsführende Vorstand mit den neuesten Informationen seitens der Stadt Delbrück versorgt. „Diese Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt Delbrück, namentlich Bürgermeister Werner Peitz, Wirtschaftsförderin Christiane Rolf sowie Werner Mattiza, dem Fachbereichsleiter Bürgerdienste, ist ausgesprochen positiv und konstruktiv“, so Demag-Vorsitzender Johannes Dunschen.

Außerdem werden alle Mitglieder der Demag – das sind derzeit 140 – umgehend auf den aktuellen Stand gebracht und mit Informationen versorgt. Albert Hansel: „Wir stellen uns dieser Herausforderung im Bewusstsein, täglich neue Lösungsansätze für unsere Mitglieder zu finden.“

Größte Herausforderung seit dem Kriegsende 1945

Der Delbrücker Einzelhandel steht in dieser Zeit vor der wohl größten Herausforderung, die es seit Kriegsende vor 75 Jahren gegeben hat. Binnen weniger Stunden mussten in diesen Tagen viele Geschäfte für eine unbegrenzte Zeit schließen. Wie und wie lange es weitergeht, weiß aktuell niemand. Dunschen: „Was die Corona-Krise an wirtschaftlichen Folgen mit sich bringt, ist jetzt noch nicht im Geringsten einzuschätzen. Besonders die kleinen und ganz individuell aufgestellten Läden sind bedroht, die Existenz steht möglicherweise auf dem Spiel, je länger diese Krise anhält. Und wir wissen, Stand Freitagmittag, noch gar nicht, welche Verschärfungen eventuell noch angeordnet werden.“

Albert Hansel hält es deshalb für wichtig, dass sich die Betriebe und deren Eigentümer – oftmals sind das im Delbrücker Land bekanntlich Familien – umgehend darum kümmern, um die angekündigten Hilfen ohne vermeidbare Verzögerung in Anspruch nehmen zu können. Zeit zum Abwarten gebe es nicht.

Kontakt per Telefon oder E-Mail

Auch wenn die Geschäfte derzeit geschlossen sind: Völligst lahmgelegt sind die Betriebe nicht, denn: „Zurzeit, Stand Freitagmittag, besteht vielfach die Möglichkeit eines Abhol- und Bringservices. Wir empfehlen, direkten Kontakt zum Einzelhandel vor Ort aufzunehmen, und zwar telefonisch oder per E-Mail. Ware kann dann bestellt werden.“ Die Ware könne sofort versandt oder aber auch gebracht werden, natürlich immer unter Berücksichtigung der Coronavirus-Sicherheitsbestimmungen nach aktuellstem Stand.

Der Einzelhandel in Delbrück sei in seinen Sortimenten gut aufgestellt. „Wir alle hoffen, dass die Kundschaft dem stationären Einzelhandel vor Ort auch nach der Corona-Krise und natürlich auch in weiterer Zukunft treu bleibt“, betont Britta Kuboth.

Die Delbrücker Kaufmannschaft unterstützt den Appell von Bürgermeister Peitz, derzeit zuhause zu bleiben und soziale Kontakte auf das absolut Notwendigste zu beschränken. „Die Solidarität aller ist gefragt“, sagt Albert Hansel.

Etliche Einzelhändler nutzen in diesen Tagen übrigens die Zeit, um Renovierungen oder Verschönerungen im Geschäft vorzunehmen – voller Zuversicht, dass die Läden nicht ewig geschlossen sein werden.