„Die neue Verordnung des Landes NRW muss von der Stadt Delbrück umgesetzt werden. Fakt ist jedoch auch, dass sich diese jederzeit wieder ändern kann. Das liegt nicht in unserer Hand“, sagt Bürgermeister Werner Peitz eingangs der Erläuterungen. Zur Umsetzung der Rechtsverordnung seien die zuständigen Behörden gehalten, die Bestimmungen energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Dabei werden sie von der Polizei unterstützt. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt.

Handwerk, Dienstleistungsgewerbe

Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen weiterhin nachgehen. Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopädischen Schuhmachern und anderen Handwerkern mit Geschäftslokal ist dort aber der Verkauf von nicht mit handwerklichen Leistungen verbundenen Waren untersagt; ausgenommen ist notwendiges Zubehör.

Therapeutische Berufsausübungen, insbesondere von Physio- und Ergotherapeuten, bleiben gestattet, soweit die medizinische Notwendigkeit der Behandlung durch ärztliches Attest nachgewiesen wird und strenge Schutzmaßnahmen vor Infektionen getroffen werden.

Handel

Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt zur Versorgung von Gewerbetreibenden und Handwerkern zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur gestattet werden, wenn zum Schutz vor Infektionen geeignete Vorkehrungen getroffen sind (insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung von Mindestabständen und Schutzvorrichtungen für das Kassenpersonal). Unter diesen Voraussetzungen dürfen auch Floristen ihren Betrieb fortsetzen.

Gastronomie

Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Cafés, Kneipen, Imbissen, Mensen, Kantinen und anderen gastronomischen Einrichtungen ist untersagt. Die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der Außer-Haus-Verkauf ist zulässig, wenn die zum Schutz vor Infektionen erforderlichen Abstände eingehalten werden. Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt.

Veranstaltungen, Versammlungen, Gottesdienste, Beerdigungen

Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Blutspendetermine) zu dienen bestimmt sind. Versammlungen zur Religionsausübung unterbleiben; Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben entsprechende Erklärungen abgegeben. Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete im engsten Familien- und Freundeskreis.

Kita- und Schul-Notbetreuung

Galt ein Anspruch auf eine Notbetreuung bislang, wenn beide Elternteile im Bereich der sogenannten kritischen Infrastrukturen (zum Beispiel Pflege, Krankenschwester etc.) arbeiten, besteht nun auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme für alle Beschäftigen der kritischen Infrastrukturen, unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin. Weiterhin gilt, dass die Beschäftigten unabkömmlich in ihrem Beruf sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleistet werden kann.

Zusätzlich wird bis einschließlich 19. April der zeitliche Umfang der Notbetreuung ausgeweitet. Die Betreuung steht in diesem Zeitraum bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien (mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag) zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Betreuung im Rahmen der bestehenden Ganztags- und Betreuungsangebote der Schule möglich. Die Betreuung an den Wochenenden gilt auch für die Kitas. Sollten Sie nach den geänderten Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung Anspruch und Bedarf haben, informieren Sie die jeweilige Schule, damit eine Notbetreuung entsprechend eingerichtet werden kann.

Sollten Eltern nach den geänderten Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung einen Anspruch und Bedarf haben, so muss die Kindertageseinrichtung darüber informiert werden. Nur dann kann eine Notbetreuung entsprechend eingerichtet werden kann. Die notwendige Bestätigung des Arbeitgebers, sowie die Selbsterklärung der Eltern (Formulare abrufbar unter www.delbrueck.de) sind entsprechend vor Nutzung der Notbetreuung einzureichen. Ausführliche Informationen sind auf der Homepage der Stadt Delbrück zu finden.

Die notwendige Bestätigung des Arbeitgebers sowie die Selbsterklärung der Eltern sind entsprechend vor Nutzung der Notbetreuung einzureichen. Nach wie vor gilt, dass auch Kinder der oben genannten Personengruppen nur unter folgenden Voraussetzungen in der Notbetreuung aufgenommen werden können:

• die Kinder weisen keine Krankheitssymptome auf,

• die Kinder stehen nicht in Kontakt mit infizierten Personen beziehungsweise seit dem Kontakt mit infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und sie weisen keine Krankheitssymptome auf,

• die Kinder haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert-Koch-Institut aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist.

Appell des Schulamtsleiters

„Eltern sollen bitte daran denken, dass die Notbetreuungen ausschließlich von Familien zu nutzen sind, die die Betreuung nicht anderweitig regeln können. Nach wie vor ist es das Hauptziel die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hierzu ist es unumgänglich, insbesondere die Anzahl der Kinder in den Kindertageseinrichtungen auf ein Minimum zu beschränken“, appelliert Manuel Tegethoff, Fachbereichsleiter Bildung/Sport/Kultur der Stadt Delbrück an die Eltern, dies zu berücksichtigen.

Für Rückfragen stehen die Kita-Leitungen und Mitarbeiter des Rathauses jederzeit zur Verfügung. Der Fachbereich Bürgerdienste der Stadt Delbrück, Tel. 05250/996-181 oder Tel. 05250/996-184 beantwortet offene Fragen.