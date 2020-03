Trienens ist gebürtiger Paderborner, fand aber Ende der fünfziger/Anfang der sechziger Jahre über seinen Beruf des Lehrers seine neue Heimat in Bentfeld, wo er auch heute noch mit seiner Frau Friedlinde wohnt. Die Ortsgeschichte von Bentfeld war und ist neben der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft sein großes Steckenpferd. So war er im Jahr 1982 auch maßgeblich an der Ausrichtung der Feier zum 900-jährigen Bestehen von Bentfeld beteiligt. Zu diesem Anlass veröffentlichte er das Buch „Bentfeld – Ein Heimatbuch“.

Ein weiteres Hobby war und ist bis heute sein Garten. Auch als Pensionär arbeitete Werner Trienens viele Stunden nicht nur in seinem gepflegten Garten, sondern auch in seinem Studierzimmer. Geistig rege bis auf den heutigen Tag, verfasste er im Jahr 2015 das Buch „Erinnerungen an meine Heimatstadt Paderborn, Nationalsozialismus 1933–1945 und Zweiter Weltkrieg“.

Titelblatt des neuen Buches „Ein Wanderer zwischen den Welten“ (252 Seiten). Foto: Heinz Heisener Titelblatt des neuen Buches „Ein Wanderer zwischen den Welten“ (252 Seiten). Foto: Heinz Heisener

Zu erwähnen sei auch noch die Übertragung der in Sütterlin oder deutschen Kurrentschrift handgeschriebenen Chroniken, Gemeinderatsprotokolle und die Schulchronik der Volksschule Bentfeld in Schreibmaschinenschrift, so dass heute jeder die alten Chroniken und Protokolle nachlesen kann.

In seinem neuen Buch schildert der 95-Jährige, wie er in seiner Kindheit und als Jugendlicher mit dem Nationalsozialismus in Paderborn aufgewachsen ist. Wie man damals schon als Kind von vielen Seiten immer wieder mit den Ideologien des Nationalsozialismus konfrontiert wurde. Trienens zeigt auf, wie sein Leben in zwei grundlegend verschiedenen Welten verlaufen ist. Dass er später schmerzlich erkennen musste, dass vieles, was man in der Kindheit und als Jugendlicher vermittelt bekommen und geglaubt hatte, einfach falsch war. „Dass man sein junges Leben für eine Ideologie eines einzelnen wahnsinnigen Fanatikers aufs Spiel gesetzt hatte. So etwas beschäftigt einen Menschen sein ganzes Leben lang. Viele aus der Zeit haben versucht, das Geschehene einfach zu verdrängen und nicht mehr darüber gesprochen“, stellt der ehemalige Schulleiter fest.

Werner Trienens hat das, was viele ältere, noch lebende Mitbürger ebenfalls erlebt und in ihrem Bewusstsein abgespeichert haben, was auch vermutlich viele belastet hat, in seinem Buch niedergeschrieben. Zwei Jahre lang hat er an diesem Buch gearbeitet. Trienens sagte, dass er sich jetzt wesentlich freier fühle und er froh darüber sei, dieses Buch trotz seines hohen Alters habe fertig stellen können.