Delbrück (WB/al). Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden flossen in den vergangenen Wochen in das neue Fahrzeug des DRK-Stadtverbandes Delbrück. In Kleingruppen wurde das neue Fahrzeug aufgefrischt und überarbeitet. Jetzt konnte der Krankentransportwagen (KTW) einsatzbereit gemeldet werden.