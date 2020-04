Die am Donnerstag in Delbrück gestürzte E-Bikerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Foto: Jörn Hannemann

Delbrück (WB). Nach dem schweren Unfall in Hövelhof am Mittwoch ist nur einen Tag später, am Donnerstag, in Delbrück einen weitere E-Bike-Fahrerin gestürzt und hat sich dabei ebenfalls schwere Verletzungen zugezogen.

Die 51-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Boker Straße von der Oststraße kommend in Richtung Am Wiemenkamp. Kurz vor dem Parkplatz Wiemenkamp wollte sie von der Straße auf den Gehweg fahren und stürzte an der abgesenkten Bordsteinkante. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde am Unfallort notärztlich versorgt. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus nach Paderborn.