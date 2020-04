Das Gymnasium und die Gesamtschule in Delbrück öffnen von Donnerstag an wieder für alle Abschlussklassen.

Delbrück (WB/mobl). Das Gymnasium und die Gesamtschule in Delbrück öffnen an diesem Donnerstag nach der corona-bedingten Schließung wieder – zunächst allerdings nur für die Abschlussklassen. Das hat die Stadt Delbrück mitgeteilt.

Auf Grundlage der aktuellen Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus könne nach Informationen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW eine Teilrückkehr in den Delbrücker Schulbetrieb für die Abschlussjahrgänge erfolgen.

Im Vordergrund steht die freiwillige Prüfungsvorbereitung

Konkret bedeutet dies nach Angaben aus dem Rathaus, dass das Gymnasium und die Gesamtschule ab Donnerstag, 23. April, wieder öffnen. Im Vordergrund steht das Angebot zur freiwilligen Prüfungsvorbereitung im Hinblick auf die bevorstehenden Abiturklausuren für 110 Gymnasiasten und die Zentralprüfungen im Mai in der Delbrücker Stadthalle, von der 217 Schüler des Jahrgangs 10 betroffen sind. Vorabiklausuren werden bereits Ende dieser Woche geschrieben.

Die Schulleitungen und die Stadtverwaltung haben in den vergangenen Tagen alle organisatorischen Maßnahmen getroffen. „Als Schulträger haben wir in Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit alle notwendigen Voraussetzungen zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes geschaffen und sind gut vorbereitet“, so Bürgermeister Werner Peitz.

Schüler sollten möglichst eigene Masken mitbringen

Für die Abschlussvorbereitungen und die Prüfungen selbst werden die Schülerinnen und Schüler jeweils in Kleingruppen aufgeteilt. Die Räume werden im Vorfeld und nach dem Unterricht durch Reinigungskräfte gereinigt und desinfiziert. Der Zugang zu den Räumlichkeiten innerhalb der Schulen wird klar definiert. Den Schülerinnen und Schülern stehen Seife, Einweg-Handtücher, Desinfektionsmittel und gegebenenfalls Masken zur Verfügung. Seitens der Schulleitung wird empfohlen, eigene Masken mitzubringen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Delbrücker Rathaus.

Grundschulen bleiben noch geschlossen

Die sechs Grundschulen im Stadtgebiet bleiben hingegen vorerst weiterhin geschlossen. Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, können diese möglicherweise schrittweise ab dem 4. Mai wieder geöffnet werden – vorrangig für die Kinder der Klasse vier im Hinblick auf den nach den Sommerferien anstehenden Wechsel an die weiterführenden Schulen.