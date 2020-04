Delbrück (WB). In Delbrück ist es am Dienstag und Mittwoch zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Dabei hat sich ein Fahrradfahrer schwer und eine Autofahrerin leicht verletzt.

Der 21-jährige Radler fuhr am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Lipplinger Straße in Richtung Langestraße und bog an der Einmündung zum Busbahnhof nach rechts ab. Laut Zeugenaussagen schlug das hintere Schutzblech unter das Hinterrad und blockierte dieses. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste am Unfallort notärztlich versorgt werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Polizei stellte fest, dass sich das Fahrrad des jungen Mannes technisch in keinem guten Zustand befand und einige Mängel aufwies.

Auto beibt auch dem Dach liegen

Am Mittwoch war eine 22-jährige Fahrerin mit ihrem Fiat Punto gegen 3.25 Uhr in Richtung Wulfhorster Straße unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie mit den linken Reifen auf die unbefestigte Bankette. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Mit der Fahrerseite prallte das Auto gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Die verletzte Fahrerin konnte sich selbst aus dem total beschädigten Fiat befreien. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.