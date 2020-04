Julia Adelbert, Mitarbeiterin im Hofladen bei Spargelkulturen Sprenger am Heifeldweg 10 in Delbrück, bietet neben stechfrischem Spargel auch eine ganze Palette weiterer Produkte an, die gut zu Spargel passen, darunter Schinken, Sauce Hollandaise, Kartoffeln, Wein und anderes mehr. „Das Edelgemüse lässt sich sehr vielfältig zubereiten“, weiß die 22-Jährige. Foto: Jörn Hannemann

Von Jürgen Spies

Eine Zeit lang konnte der 51-Jährige das Wachstum des Edelgemüses noch etwas durch den Einsatz der Folien über den trapezförmigen Spargelwällen hinauszögern. Doch bei Dauersonnenschein von früh bis spät und teilweise frühsommerlichen Temperaturen funktioniert das nicht mehr. Der Spargel sprießt, schießt und will mit Macht ans Tageslicht! Was bei weißem Spargel, dem beliebten Bleichspargel, aber bekanntlich nicht erwünscht ist – Stichwort: natürliche Verfärbung. Die meisten Kunden wünschen aber eben, dass der weiße Spargel seine typische noble Blässe behält und rechtzeitig unterirdisch gestochen wird.

Grünspargel liegt im Trend

Die schon seit etlichen Jahren immer beliebter werdende Alternative, Grünspargel, wird dagegen oberirdisch geschnitten. Rainer Sprengers Vater Franz hatte schon vor zig Jahren den Trend zu grünem Spargel erkannt. Mittlerweile entfallen etwa 20 Prozent der Anbauflächen bei Sprenger auf Grünspargel, der kräftiger schmeckt als der weiße Bruder.

„Spargel lässt sich ja generell ganz vielfältig zubereiten. Das gilt für grünen Spargel ganz besonders. Manche Kunden erzählen uns, was sie alles ausprobiert haben und wie lecker das dann geschmeckt hat“, erzählt Rainer Sprenger.

Hoffen auf Regen

Zwar können Spargelstauden dank ihres wuchtigen Wurzelstocks Trockenheit ganz gut vertragen, aber „was die Pflanzen jetzt ganz dringend brauchen, ist Wasser. Die Felder schreien derzeit förmlich nach Regen. Sollte es noch länger so extrem trocken bleiben, schlägt sich das auf den Ernteertrag nieder. Das gilt aber ebenso auch für alle anderen Feldfrüchte und natürlich auch für den Getreideanbau“, blickt Rainer Sprenger über die eigene Ackerscholle hinweg.

In den Wintermonaten hatte die Familie Sprenger die Zeit genutzt, um den Hofladen am Heifeldweg 10 umzugestalten und zu modernisieren. Zudem werden sämtliche Abstandsregeln vor und im Hofladen eingehalten. „Zuletzt wurden wegen der Coronabestimmungen noch ringsum Plexiglasscheiben angebracht“, erzählt der Familienvater. Im Betrieb helfen Ehefrau Martina, Sohn Niklas (20) und Tochter Anna-Lena (13) tüchtig mit. Neu gestaltet wurde zudem der Internetauftritt: www.spargel-sprenger.de

Hofladen neu gestaltet

Der 51-Jährige hat festgestellt, dass der Kundenzulauf zugenommen hat, was sich auch darauf zurückführen lässt, dass der Hof Brautmeier den Spargelanbau aufgegeben hat. „Wir haben an unserer Hofzufahrt jetzt weitere Parkplätze geschaffen. Außerdem empfehlen wir, die Möglichkeit der Vorbestellungen zu nutzen. Die Ausgabe des vorbestellten Spargels, der auch geschält angeboten wird, erfolgt getrennt vom Hofladen nebenan unter dem großen Carport“, erläutert Rainer Sprenger, der nun eine weitere Idee umsetzt: „Wir werden am Wochen­ende auf dem Hof ein Zelt aufbauen, um eventuelle Wartezeiten zu entzerren, die entstehen können, weil derzeit immer nur eine Person in den Laden darf. Im Zelt gibt es die Möglichkeit zu einer kleinen Weinprobe.“

Spargel war, ist und bleibt ein ziemlich teures Essvergnügen. Wer aber dieses königliche Gemüse liebt, stört sich nicht daran. „Von Kunden hören wir gerade jetzt oft den Satz: Das gönne ich mir einfach! Wir geben seit Wochen sowieso weniger Geld aus als sonst, Restaurants sind ja auch geschlossen. Da bereiten wir uns zu Hause was Feines zu!“

Alle Spargel-Direktvermarkter in der Region bieten auf ihren Höfen quietschfrischen Spargel in mehreren Sortierungen an – vom Bruchspargel über dünne und dickere bis hin zu Jumbo­stangen.