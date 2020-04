Die 18-jährige VW-Polo-Fahrerin war gegen 1.30 Uhr auf dem Fichtenweg von der Bundesstraße 64 in Richtung Linnenstraße unterwegs. In einer Kurve lief nach Angaben der Fahrerin ein Reh von links über die Straße. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, wich die junge Frau aus und kam von der Straße ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Die 18-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen wurden eingesetzt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. An dem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden.