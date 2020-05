Von Meike Oblau

Delbrück/Hövelhof (WB). Sie stehen kurz vor ihrer Abiturprüfung, aber in der Coronakrise haben Noah Zwiener und Alexander Wilms dennoch Zeit gefunden, Gutes zu tun. Die beiden Hövelhofer, die das Gymnasium in Delbrück besuchen, haben eine neue Internet-Plattform namens „Corona-Union“ an den Start gebracht.