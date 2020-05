Bürgermeister Werner Peitz und Marion Hüser, zuständige Mitarbeiterin für die Grundstücksvergabe, freuen sich über die Erschließung des Baugebiets Horstfeld in Ostenland. Foto: Stadt Delbrück

Delbrück (WB). Die Erschließung des Baugebiets „Horstfeld“ in Wittendorf in Ostenland ist abgeschlossen. Nach vielen Jahren, in denen die Stadt keine Bauplätze anbieten konnte, entstehen nun 16 Bauplätze. Insgesamt besteht das Baugebiet nun aus 27 Plätzen. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 519 und 745 Quadratmetern.