Von Meike Oblau

Die Anmeldephase werde aktuell durch Corona erschwert, sagt der Geschäftsführer des Kolping-Schulwerks, Ulrich Woischner. Elf Anmeldungen liegen aber bereits vor, bis zu 50 Jugendliche und junge Erwachsene könnten nach den Sommerferien in dem neuen Berufskolleg ihre zweijährige Ausbildung zum Sozialassistenten starten. Neue Rektorin wird Silvia Zimmardi, die derzeit das Kolping-Berufskolleg Brakel und Paderborn leitet.

Berufsbild: Sozialassistent Sozialassistenten arbeiten in der Familien-, Heilerziehungs- und Kinderpflege, wo sie hilfsbedürftige Menschen betreuen. Sie arbeiten zum Beispiel in Wohn- und Pflegeheime, in Einrichtungen zur Betreuung von Behinderten, in ambulanten sozialen Diensten, in Kindergärten und -horten oder in Privathaushalten mit betreuungsbedürftigen Menschen. In Nordrhein-Westfalen erfolgt dazu eine schulische Ausbildung an einer Berufsfachschule.

„Das wird die erste Fachschule im Delbrücker Stadtgebiet, für Westenholz ist das eine ganz tolle Sache, es belebt die In­frastruktur vor Ort“, freut sich Bürgermeister Werner Peitz auf das Berufskolleg. Zunächst hatte Kolping vorgeschlagen, hier eine Realschule oder eine Hauptschule plus zu eröffnen. Diese Pläne hatten sich zerschlagen. Künftig werden nun also Sozialassistenten in Westenholz ausgebildet.

Genehmigung liegt seit Freitag vor

Die Genehmigung der Bezirksregierung liegt seit Freitag vor. Bis zu 150 Jugendliche und junge Erwachsene könnten hier perspektivisch unterrichtet werden, das Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich auf das Delbrücker Land, Salzkotten, Rietberg, Lippstadt und Paderborn. Gerade die Coronakrise zeige derzeit, wie wichtig gut ausgebildete Mitarbeiter in den verschiedensten sozialen Bereichen seien, betonte Ulrich Woischner.

Praxisorientierte Ausbildung

Die Ausbildung im Westenholz richtet sich laut Kolping-Schulwerk auch an Jugendliche mit Hauptschulabschluss und junge Flüchtlinge mit anerkanntem Schulabschluss. Nach der Ausbildung an dem neuen Berufskolleg ist entweder der Einstieg ins Arbeitsleben oder eine weitere Ausbildung an einer Fachschule, zum Beispiel zum Erzieher oder Heilerziehungspfleger, möglich. „Die Ausbildung an unserer Schule ist sehr praxisorientiert und wir werden mit verschiedenen Einrichtungen in der Umgebung zusammenarbeiten, in denen dann die Praxistage und weitere Praktika absolviert werden“, sagt Schulleiterin Silvia Zimmardi. Die Praxisstellen organisiert die Schule für die Jugendlichen. Schulgeld wird nicht erhoben, das Kolleg finanziert sich aus Landeszuschüssen und Zuschüssen der Stadt Delbrück.

Zusätzlicher Parkplatz geplant

Die bis zu 50 Schüler werden von August an zunächst von acht Lehrern unterrichtet. Da Anwohner bereits in der Planungsphase auf einen möglichen Parkplatzmangel rund um die Schule, die Grundschule und das Sport- und Begegnungszentrum (SuB) hingewiesen hatten, soll möglicherweise ein zusätzlicher Schotterparkplatz angelegt werden: „Da haben wir noch Expansionsmöglichkeiten“, sagt Manuel Tegethoff, Fachbereichsleiter Schule.

Gebäude wird derzeit saniert

Aktuell laufen in der alten Hauptschule, die Kolping von der Stadt Delbrück anmieten wird, Sanierungsarbeiten im nördlichen Trakt der Schule. Bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses sind in dem Gebäude außerdem Mitarbeiter der Bau-Fachbereiche untergebracht. Die Stadt investiert rund 55.000 Euro in Umbauarbeiten, neue Fußböden, LED-Technik, Malerarbeiten und mehr. Zudem zahlt sie einen Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro für die neue Schule.

Anmeldungen von interessierten Schülern werden ab sofort beim Kolping-Schulwerk in Paderborn, Am Busdorf 7, Telefon 05251/2888546, Mail: info@kolping-schulwerk.de, entgegen genommen.