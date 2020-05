Das erste Autokonzert in Delbrück Anfang Mai wurde sehr gut angekommen. Bei dem dreitägigen Festival war auch die Partyband Ambiente dabei. Am Pfingstsamstag gibt es jetzt einen Schlagerabend, am Pfingstsonntag eine Mallorca-Party mit TV-Stars. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). Nach der großen Nachfrage und guten Resonanz beim ersten Autokonzert Anfang Mai auf der Anlage des Delbrücker Reitvereins an der Anreppener Straße/Ecke Heide Kämpe, folgt nun am Pfingstwochenende die zweite Auflage: Partystimmung ist angesagt.

Zunächst gibt es am Pfingstsamstag Schlager mit Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und DANI. Am Pfingstsonntag verwandelt sich dann das Autokonzert in die größte Malle-Auto-Party im Kreis Paderborn. Für Stimmung werden mit Willi Herren, Lorenz Büffel und Honk! drei Mallorca-Stimmungskanonen sorgen.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack präsentieren neues Album

Die Stars kommen auf Einladung von „Delbrück feiert“, LDT-Veranstaltungsservice und Pixelgold zum Autokonzert. Der Schlagerabend am Pfingstsamstag, 30. Mai, beginnt um 18 Uhr. TV-Moderator („Immer wieder sonntags”) und Trompeter Stefan Mross sowie Anna-Carina Woitschack („Schenk mir den Moment”) feiern auf der Bühne ihr erstes gemeinsames Studioalbum „Stark wie zwei!“ Dabei präsentiert sich das Paar mit romantischen und lebensnahen Schlagern.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, beginnt die Mallorca-Party mit Abstand um 20 Uhr. Einlass ist von 18.30 Uhr an. An beiden Abenden werden die Musiker auf einer großen Bühne erhöht stehen; zwei Großbildleinwände sorgen für weithin sichtbare Livebilder von der Bühne. Der Ton kann über das Radio empfangen werden: Die entsprechende UKW-Sendefrequenz wird den Konzertbesuchern beim Einfahren auf das Gelände bekannt gegeben.

Die Eintrittskarten zum zweiten Autokonzert auf der rund 10.000 Quadratmeter großen Grünfläche des Reitvereins können über www.delbrueck-feiert.de online erworben werden. Dieses Mal ist der Preis von der Personenzahl im Auto abhängig. Sie beginnen bei 29,90 Euro (Mallorca-Party) beziehungsweise 34,90 Euro (Schlagerabend) für zwei Personen.

Auch für das Autokonzert gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Es wird entsprechende Stellflächen für Pkw, für SUV oder Wohnmobile geben. Die Tickets werden bei der Einfahrt durch das Autofenster gescannt.

Lorenz Büffel, Willi Herren und Honk! machen Stimmung

Für die Mallorca-Autoparty im Kreis Paderborn konnten mit Lorenz Büffel, Willi Herren und Honk! drei aus Mallorca bekannte Stimmungsmacher gewonnen werden. Lorenz Büffel ist den Delbrückern bereits vom Katharinenmarkt 2019 bekannt, als er das Festzelt rockte. Zu seinen großen Hits gehört beispielsweise „Johnny Däpp“. Die drei Stimmungsmacher wollen auch die Autos zum Schaukeln bringen.