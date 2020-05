Informierten am Freitag über die Wiedereröffnung des Hallenbades am 8. Juni, welche Bestimmungen es dann zu beachten gibt und was das Einhalten der Corona-Schutzverordnung sonst noch alles erfordert (v.l.): Manuel Tegethoff (Leiter des Fachbereiches Schule/Sport/Kultur), Bürgermeister Werner Peitz sowie die beiden Fachangestellten für Bäderwesen, Mattis Lippe und Niklas Broeker. Foto: Spies