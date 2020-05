Informierten über die Wiedereröffnung des Hallenbades am 6. Juni (von links): Manuel Tegethoff (Leiter des Fachbereiches Schule/Sport/Kultur), Bürgermeister Werner Peitz sowie die beiden Fachangestellten für Bäderwesen, Mattis Lippe und Niklas Broeker.

Delbrück (WB). Nach rund 13 Wochen coronabedingter Zwangsschließung öffnet das Delbrücker Hallenbad am Samstag, 6. Juni, wieder seine Türen. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die den Kommunen erst seit Donnerstag vorliegt, tritt am 30. Mai in Kraft und erlaubt, dass Hallenbäder zumindest für das reine Bahnen-Schwimmen wieder geöffnet werden dürfen – nicht mehr, aber eben auch nicht ­weniger.