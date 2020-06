Delbrück (WB/mobl). In der laufenden Ratsperiode hat es die Delbrücker FDP nach zahlreichen Austritten aus der Fraktion ordentlich durcheinander gewürfelt. Jetzt haben die Freien Demokraten ihr neues Team für die Kommunalwahl am 13. September vorgestellt. An der Spitze stehen Ratsfrau Roze Özmen und Sascha Bendix, der auch als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde.