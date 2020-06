So sieht der Entwurf des Architekturbüros Alhäuser für den Rathaus-Neubau am Himmelreich aus.

Delbrück (WB/mobl). Die geplante Tiefgarage am Rathaus-Neubau im Himmelreich sorgt seit Jahren für Diskussionen in Delbrück. Der Fachbereich Bauen und Planen hat jetzt eine neue Kostenberechnung für „eine größtmögliche öffentliche Tiefgarage unter dem grünen Platz am Himmelreich“ vorgestellt. Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen im Baugewerbe in den kommenden beiden Jahren liegen die Kosten für 99 Parkplätze bei rund 4,46 Millionen Euro. Das entspricht rechnerisch einer Summe von 45.055 Euro pro Parkplatz.