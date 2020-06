Von Meike Oblau

Delbrück/Hövelhof (WB). Die Neuordnung der Wahlbezirke für die Kreistagswahl hat in Ostenland für viele Diskussionen gesorgt. Wie berichtet wurden große Teile Ostenlands einem Hövelhofer Wahlbezirk zugeschlagen . CDU-intern hat das zu einer Kampfabstimmung um die Kandidatur in diesem Wahlbezirk geführt: Kurzfristig trat am Wochenende bei der Kandidatenaufstellung der Ostenländer Wilhelm Austenfeld gegen den Hövelhofer Dirk Kaiser an. Kaiser setzte sich aber mit 143:58 Stimmen durch und kandidiert somit für den Wahlbezirk 29.