Von Axel Langer

Die Bebauung sei in den 90er Jahren entstanden und nun solle der bereits vor der Bebauung vorhandene Wirtschaftsweg erschlossen werden. Die Anlieger sehen die Straße als absolut ausreichend an und halten auch einen Bürgersteig für nicht notwendig.

Nachbarn halten den Ausbau für unnötig

Die Anwohner sehen die Baumaßnahme nicht als Erschließung an, sondern als Erneuerung der Straße. Außerdem führen die Anwohner ins Feld, dass 20 Jahre nicht von einer Erschließung die Rede war und nun, wo Anlieger durch die Corona-Pandemie finanzielle Einbußen erlitten hätten, solle die Erschließung erfolgen. In einem Protokoll einer Anliegerversammlung stellen die Anwohner fest, dass es sich um einen Siedlungsausläufer handele, die Straße sei völlig in Ordnung und ein Ausbau sei hier völlig unnötig.

Die Nachbarn im Bereich südlich der Einmündung Schlehenstraße hätten ihre Vorgärten auf eigene Kosten bis an die Straße herangeführt und würden die Fläche in Ordnung halten. Nun fürchten sie durch die Verkleinerung der Grundstücke Wertverluste. Diese Anlieger sehen die Kosten für die Erschließung in keinem Verhältnis zum Nutzen, da dieser Straßenbereich nur sehr schwach frequentiert werde. In ihrem Widerspruch hinterfragen die Nachbarn, ob die Stadt überhaupt eine völlig intakte Straße aufreißen, diese erneuern und die ungerechtfertigten Kosten auf die Anlieger zu verteilen müsse. „Hier besteht kein Handlungsbedarf“, wird es in dem Anliegerschreiben formuliert.

Stadtverwaltung lehnt Widerspruch der Anlieger ab

Fachbereichsleiter Markus Hückelheim lehnte den Widerspruch der Anlieger ab. Der Buchsbaumweg sei bereits in Bebauungsplänen von 1993 und 1996 als Verkehrsfläche festgelegt sei. Damit sei bereits frühzeitig klar gewesen, dass die Verkehrsfläche dem öffentlichen Verkehr zu widmen sei. Nur durch eine erstmalige Erschließung sei diese Widmung zu erreichen. Die Widmung des Buchsbaumweges kann nur nach erstmaliger endgültiger Herstellung erfolgen. Gilt eine öffentliche Straße erstmalig als endgültig hergestellt, ist sie gewidmet. Laut Baugesetzbuch besteht die Pflicht zur Erhebung des Erschließungsbeitrages. Auch werden von den Privatgrundstücken für den Straßenendausbau keine Fläche benötigt. Vielmehr sollten die städtischen Flächen zur Erfüllung ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgeführt werden.

Geschätzte Kosten liegen bei 500.000 Euro

Die Stadt plant eine fünf Meter breite, asphaltierte Fahrbahn, an die sich auf der westlichen Seite zunächst ein zwei Meter breiter Grünstreifen und dann ein 1,50 Meter breiter Fußweg anschließt. Auf der östlichen Seite soll ein 1,41 Meter breiter Grünstreifen errichtet werden. An drei Stellen verringern Fahrbahnverengungen die Straßenbreite auf 3,50 Meter. „Es soll ausdrücklich erlaubt sein, auch auf der Straße zu parken, so dass die Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone reduziert wird“, erklärte Markus Hückelheim. Eine erste große Kostenschätzung für den Bau der 360 Meter langen Straße ergab die Summe von 500.000 Euro. Dabei handele es sich um die günstige Variante. „Fahrbahnverschwenkungen oder ähnliches würden Mehrkosten bedeuten“, so Hückelheim. Die konkreten Kosten würden erst im Zuge der Ausführungsplanung ermittelt. Dann kämen auch noch Kosten für die Planung, die Beleuchtung, die Errichtung der Baustraße und die Niederschlagswasserbeseitigung hinzu. „Ich bin optimistisch, dass wir aber am Ende nicht über die 500.000 Euro hinauskommen“, betonte Markus Hückelheim.

Bürgerinformationsabend im Sport- und Begegnungszentrum

Der Bauausschuss stellte einen Beschluss über die Erschließung zunächst zurück, da am kommenden Montag, 15. Juni um 19 Uhr eine Bürgerinformationsveranstaltung im Sport- und Begegnungszentrum in Westenholz stattfinden wird. Das Votum wolle man abwarten und dann in der nächsten Hauptausschusssitzung beschließen, waren sich die Parteien einig.