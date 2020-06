Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Es war die erste Abschlussfeier eines zehnten Jahrgangs an der noch jungen Gesamtschule Delbrück überhaupt – und nicht nur deswegen wird sie in die Geschichte eingehen. Coronabedingt nahmen 214 Schüler ihre Zeugnisse nämlich im Auto auf der Wiese an der Reitanlage in Delbrück entgegen.