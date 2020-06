In drei Bauabschnitten wird die Firma Borgmeier einen zweistelligen Millionenbetrag in Schöning investieren. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). Die Geflügelschlachterei Borgmeier will einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Erweiterung ihres Standortes in Schöning investieren. Die Pläne wurden jetzt im Bauausschuss vorgestellt.

„Ein weiteres Wachstum ist in unserem aktuellen Gebäudebestand nicht mehr möglich. Weitere Investitionen und Vergrößerungen sind dringend notwendig“, sagte Werner Borgmeier, Geschäftsführer der Firma Borgmeier. Gemeinsam mit seinem Bruder Heiner leitet er das Familienunternehmen mit 480 Mitarbeitern. Schrittweise sollen in den nächsten vier bis fünf Jahren die Kläranlage modernisiert, ein Kühlregallager errichtet sowie eine neue Schlachterei gebaut werden. Allein in die Kläranlage und das neue Lager fließen 15 bis 20 Millionen Euro. Ein vergleichbarer Betrag wird auch in eine neue Schlachterei investiert.

Unternehmen beschäftigt 480 Mitarbeiter

Bundesweit beliefert die Geflügelschlachterei rund 350 Kunden mindestens einmal wöchentlich, viele davon täglich. „Im Bereich der Kommissionierung werden täglich 170 bis 220 Aufträge abgearbeitet und täglich bis zu 4000 Bestellungen bereitgestellt. Wir müssen das Wachstum unserer Kunden mitgehen“, präsentierte Werner Borgmeier beeindruckende Zahlen und machte klar, dass das Unternehmen durch eine Verbesserung der Abläufe ein qualitatives Wachstum anstrebe. Zu den Kunden gehören neben dem Großhandel und der Systemgastronomie auch mehr als 100 Wochenmarkthändler in ganz Deutschland.

Erweiterung in drei Abschnitten

In drei Abschnitte möchte die Firma Borgmeier den Stammsitz in Schöning bei laufendem Betrieb in den nächsten vier bis fünf Jahren erweitern. Ab dem Frühjahr 2021 soll zunächst die Kläranlage modernisiert werden. Ziel ist, den Wasserverbrauch zu senken und 25 bis 30 Prozent des Wassers so zu reinigen, dass es in Teilbereichen erneut eingesetzt werden kann. „Wir wollen nach dem Umbau weniger Frischwasser beziehen, und setzen auf Rückgewinnung“, betonte Werner Borgmeier.

In einem zweiten Schritt wird ein etwa 6500 Quadratmeter großes und 15 Meter hohes Kühlregallager errichtet. Um einen Wasserlauf zu überqueren, wird das Lager wird über eine Brücke an das bestehende Gebäude angeschlossen. Die Bäume entlang des Wasserlaufes sollen erhalten bleiben. Das Lager wird im Bereich der Parkplatzflächen sowie einer angrenzenden Grünfläche errichtet. Zurzeit können aus Platzgründen vor Ort nur die täglichen, frischen Kommissionierungen erfolgen. Tiefkühlware wird in angemietete Räumlichkeiten in Sennelager transportiert. Die Tiefkühlware soll künftig auch in Schöning gelagert werden.

Politiker stimmen den Plänen zu

Allein diese beiden Bauabschnitte werden auf 15 bis 20 Millionen Euro geschätzt. In einem dritten Bauabschnitt wird eine nach modernsten Gesichtspunkten geplante Schlachterei gebaut, die eine ähnlich hohe Investition erfordert. Der Neubau ermögliche eine bessere Trennung der Warenflüsse und erleichtere die Arbeitsaufläufe. Auch könne so der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen vergrößert werden. Sollten durch das Bauvorhaben benötigte Stellplätze wegfallen, so haben Heiner und Werner Borgmeier bereits mit dem Eigentümer einer angrenzenden Grünfläche gesprochen, wo dann neue Parkplätze errichtet werden können. Einstimmig machten die Mitglieder des Bauausschusses den Weg für die Erweiterung frei.