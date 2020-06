Grüne wollen Wahlergebnis deutlich steigern

Bei einer Versammlung im Gut Winkhausen wurden jetzt unter Corona-Bedingungen die Direktkandidaten und Direktkandidatinnen für die Delbrücker Wahlbezirke gewählt und die Reserveliste aufgestellt. Spitzenkandidat ist Ratsmitglied An­dreas Konuk (40) aus Boke, der auch Ortsverbandsvorsitzender der Grünen in Delbrück ist. „Wir haben eine gute Mischung von politikerfahrenen Kandidaten, die genau wissen, wie im Stadtrat und in der Stadtverwaltung der Hase läuft und neuen Mitgliedern, die frische Ideen und Schwung mitbringen”, sagt Andreas Konuk.

Nummer 2 auf der Reserveliste der Grünen ist Oliver Kohlsch (56) aus Boke, sachkundiger Bürger im Bau-, im Wahl- und im Betriebsausschuss und aktiv in der Klimapolitik in Delbrück. Auf Platz 3 folgt die derzeitige Fraktionsvorsitzende Marion Lange (59). Platz 4 und 5 nehmen Stephan Borghans (35) und Carina Borghans (33) aus Steinhorst ein, die sich vor allem für Jugendthemen und soziale Belange einsetzen.

Weitere Listenkandidaten sind: das langjährige Ratsmitglied Paula Matos (Platz 6), Johanna Claudia Westermeyer-Böse (Platz 7) und Prof. Dr. phil. Michael Böwer auf Platz 8 (alle aus Delbrück-Mitte). Lena Lurse aus Boke auf Platz 9 und Jürgen Wrona aus Ostenland, bislang als sachkundiger Bürger und Vertreter im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe (DEKB) im Einsatz, auf Platz 10 komplettieren die Liste.

In den 19 Delbrücker Wahlbezirken treten für die Grünen an: Dr. Harald Grünau, Björn Suren, Oliver Kohlsch, Jonathan Gröne, Marion Lange, Johanna Westermeyer-Böse (alle Delbrück-Mitte), Lena Lurse in Sudhagen, Philip Mathias in Hagen-Nord, Yvonne Arend und Paula Matos in Westenholz, Mechtild Stamm in Schöning, Carina Borghans in Lippling, Stephan Borghans in Steinhorst, Jürgen Wrona und Prof. Dr. phil. Michael Böwer in Ostenland, Ursula Neiske in Bentfeld, Julia Konuk in Anreppen, Andreas Konuk und Klaus Lurse in Boke.

“Mehr Transparenz und Beteiligung”

Ziel der Grünen ist es, das Ergebnis der Kommunalwahl 2014 (10 Prozent) deutlich zu steigern und im Delbrücker Rat und den Ausschüssen grüne Themen und Positionen einzubringen. Konuk: „Ein gutes Ergebnis ermöglicht mehr Transparenz und Beteiligung auf allen Ebenen in der Delbrücker Politik. Grüne in Delbrück zeigen, dass Delbrück bunt und offen ist – eine moderne Stadt!” Das Programm der Partei für die Kommunalwahl soll erst nach der letzten Ratssitzung kurz vor der Sommerpause beschlossen werden. Konuk: „Wir rechnen damit, dass die Noch-Ratsmehrheit einige Entscheidungen trifft, die für Delbrück fatal sind und nach der Kommunalwahl vom neuen Stadtrat korrigiert werden müssen.”