In der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung hatte Konstantin Kohlsch, Schriftführer des Heimatvereins, Gelegenheit, das Projekt vorzustellen.

„Außen toll, innen nichts!” So fasste Kohlsch in noch wohlwollender Beschreibung den aktuellen Zustand des Backsteingebäudes zusammen. Dacheindeckung, Fenster, Außentüren und die Fassade sind in der Tat in einem guten Zustand; innen aber „sieht es grausig aus”, bemerkte Kohlsch. Treppen? Fehlanzeige. Strom­anschluss? Derzeit nicht vorhanden. Zustand der Innenwände und Räume? Katastrophal.

Der Heimatverein geht davon aus, dass der Verfall voranschreitet, wenn nicht bald ein neuer Nutzungsplan für die zu Pastors Garten hin gelegene Remise aufgestellt wird.

Fördermittel sollen bei der Finanzierung helfen

Der Heimatverein hat sich bereits erkundigt, ob und welche Fördertöpfe angezapft werden könnten. Voraussetzung ist dabei, so Kohlsch, dass eine Überlassungserklärung zustande kommt. Konkret: Die Remise „gehört“ derzeit dem Stadtverband für Heimatpflege, bürgerschaftliches Engagement und internationale Beziehungen (SfH). Das wirtschaftliche Eigentum müsste dem Heimatverein übertragen werden – dann wäre es möglich, an Fördergelder zu kommen.

Bürgermeister Werner Peitz räumte ein, dass die Remise tatsächlich in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten sei. Der SfH habe sich bereits mit den Ideen des Heimatverein befasst und diese für gut befunden. Somit stünde der Unterzeichnung einer Überlassungserklärung nichts im Wege. Eigentümerin möchte der SfH laut Peitz aber weiterhin bleiben. Es würde sich also um keine Besitzübergabe, sondern eben um eine Überlassung handeln.

Konstantin Kohlsch erläuterte, dass der Heimatverein dringend mehr Platz benötige, da das Heimathaus/Haus Schmidtmann am Kirchplatz komplett, quasi bis auf den letzten Quadratmeter, in aktiver Nutzung sei durch verschiedene Einrichtungen der Stadt, mehrerer Vereine sowie des Schulmuseums.

Erforderlich wären erhebliche Eigenleistungen

Für den Heimatverein hat Mitglied und Baufachmann Josef Schulte hinsichtlich des finanziellen Aufwands, der nötig wäre, um die Remise wieder zu ertüchtigen, eine erste Kostenanalyse vorgenommen. Minimum: 200.000 Euro; dazu wären aber noch ganz erhebliche Arbeiten in Eigenleistung notwendig.

Kohlsch: „Die Remise soll dahingehend instandgesetzt werden, dass im unteren Bereich Besprechungsraum, Toiletten und Abstellraum und im oberen Stickwerk eine durchgängige Fläche entstehen soll. Die Remise soll für Proben der Theatergruppe des Heimatvereins Delbrück sowie für Proben des Jugendvolkstanzkreises und der Volkstanzgruppen genutzt werden; ferner als Sitzungsraum für alle Sitzungen innerhalb der Gruppen des Heimatvereins.

Je nach Bedarf könnten auch Veranstaltungen wie beispielsweise Ausstellungen oder Workshops in der Remise stattfinden.

Wasser- und Gasanschluss sind in dem Gebäude im Keller vorhanden. Sollte es zur Realisierung des Projektes kommen, werde der Heimatverein die laufenden Kosten tragen, führte Konstantin Kohlsch weiter aus.

Zur Beantragung von Zuschüssen möchte der Heimatverein die Stadt um Mithilfe bitten. „Es gibt aber auch schon zusätzliche Ideen: Für bereitwillige Spender könnten im Gegenzug Steine mit eingemeißeltem Spendernamen verbaut werden“, so der Schriftführer. Beim Bau würden heimische Firmen berücksichtigt. Geht alles glatt und steht der Finanzierungsplan, könnte 2021, vermutlich aber eher 2022, Projektstart sein.

Vertreter aller Ratsfraktionen lobten das Vorhaben des Delbrücker Heimatvereins.