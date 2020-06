Großbrand in Halle eines Holzbaubetriebs

„Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Halle in voller Ausdehnung. Wir konnten nur noch von außen löschen“, sagte Einsatzleiter Johannes Appelbaum von der Feuerwehr Delbrück.

Auch Drehleiter und Großtanklöschfahrzeuge aus Hövelhof alarmiert

Um 0.54 Uhr heulte am Samstagmorgen die Sirene in Delbrück. Den ersten Einsatzkräften schlugen die Flammen aus der in Holzbauweise errichteten Halle des Betriebs an der Straße Im Zollbrett am Ortsrand von Delbrück bereits meterhoch entgegen. Sofort wurden weitere Kräfte an die Einsatzstelle beordert. Erneut heulte die Sirene.

Das Wohnhaus grenzt unmittelbar an die Produktions- und Lagerhalle. Foto: Axel Langer

Insgesamt rückten 150 Feuerwehrleute aller sechs Delbrücker Feuerwehrstandorte aus. Zur Unterstützung wurden auch die Drehleiter sowie Großtanklöschfahrzeuge aus Hövelhof alarmiert. Doch alle Bemühungen der Feuerwehr konnten die Halle sowie darin abgestellte Fahrzeuge und Maschinen nicht mehr retten. Bereits während des ersten Löschangriffs stürzte das Schleppdach ein.

Enorme Hitzeentwicklung an der brennenden Halle

„Wir konnten hier nur mit gehörigem Sicherheitsabstand löschen“, sagte der stellvertretende Wehrführer Ralf Fischer. Die Flammen waren über mehrere Kilometer Entfernung zu sehen. Die Hitzeentwicklung war enorm. Selbst bei einem 30 Meter von der Halle entfernt stehenden Kleintransporter schmolzen Kunststoffteile.

Die erst Löschanstrengungen konzentrierten sich auf die Sicherung des angrenzenden Wohnhauses. Mit einem massiven Wassereinsatz konnte es gerettet werden. Über Hydranten und im Pendelverkehr wurde das Löschwasser herangeführt. Ein Feuerwehrmann erlitt nach dem Einsatz unter Atemschutz einen Kreislaufkollaps.

Noch in der Nacht rückte ein Bagger an, um die Metalldachplatten zu entfernen. So konnte die Feuerwehr Glutnester bekämpfen.

Beamte der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlung zur Brandursache auf.